Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade’nin sessiz sedasız evlendiği iddiası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Cavadzade’nin, Kadir Taner Uçar ile Bodrum’da nikah masasına oturduğu öne sürüldü.

PAYLAŞIMLARI KAFA KARIŞTIRDI

“Daha On Yedi” dizisinde Şebnem karakterine hayat veren oyuncunun nikah sonrası yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Cavadzade’nin önce nikah alanından boş sandalyelerin yer aldığı kareleri paylaşması, ardından da Uçar ile sırtı dönük bir fotoğraf yayınlaması soru işaretlerine neden oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, oyuncunun poodle cinsi köpeği Dolce’ye papyon taktığı da görüldü. Öte yandan Cavadzade’nin nikah sabahında dizinin afiş çekimi için sete katıldığı da iddialar arasında yer aldı.

GELİNLİK DETAYI MERAK KONUSU OLDU

Cavadzade’nin düğüne dair gelinlikli herhangi bir fotoğraf paylaşmaması sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Ünlü oyuncunun gelinliği merak edilirken, düğünden tek kare paylaşmaması dikkat çekti.

YAŞ FARKI GÜNDEMDE

İddialara göre nikahın, Kadir Taner Uçar’ın doğum gününde gerçekleştiği öne sürüldü. 36 yaşındaki Uçar ile 43 yaşındaki Cavadzade arasında 7 yaş fark bulunuyor.

İLK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

“Gel Konuşalım” programında gazeteci Mehmet Üstündağ, sürpriz evliliğe ilişkin detayları paylaştı. Üstündağ, nikahın Bodrum’da yapıldığını ve düğünün bir ay sonra gerçekleştirileceğini belirtirken, çiftin Etiler’de bir spor salonunda tanıştığını ifade etti.

