İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KURA ÇEKİMİ İLE BELİRLENEN İLK SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül günü gerçekleştirilen seçimin 4'nücü turunda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkanvekilliği seçimine itiraz eden Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

BİR KEZ DAHA SANDIK KURULDU

İstanbul Valiliği tarafından yapılan, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" açıklaması sonrası Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün, başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kuruldu. Başkanvekili seçiminde AK Parti İbrahim Akın'ı aday olarak gösterirken, CHP ise Meclis Üyesi Recep Öztürk'ü aday gösterdi.

İLK TURDA SONUÇ ÇIKMADI

Seçimin ilk turunda adaylardan herhangi biri yeterli oy çoğunluğu sayısı olan 26'ya ulaşamadı. AK Parti'nin adayı Akın 19, CHP'nin adayı Öztürk ise 18 oy aldı. Bunun üzerine ikinci tura geçildi.