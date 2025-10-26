Haberler

İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor Haber Videosunu İzle
İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili seçmek için bir kez daha toplandı. Seçimin ilk ve ikinci turunda adaylardan herhangi biri yeterli oy çoğunluğuna ulaşamazken, CHP'li ve AK Partili üyeler arasında sık sık tartışma çıktı.

  • Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 13 Eylül'de gözaltına alındı ve tutuklandı.
  • 21 Eylül'deki başkanvekili seçiminde oylar eşit çıktı ve kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman seçildi.
  • AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul 8. İdare Mahkemesi seçim sürecini durdurdu.
  • 26 Ekim 2025'te yeni başkanvekili seçimi için Bayrampaşa Belediye Meclisi toplandı.
  • İlk turda AK Parti adayı İbrahim Akın 19, CHP adayı Recep Öztürk 18 oy aldı ve ikinci tura geçildi.
  • Oy sayımı sırasında İbrahim Akın'ın isminin yanlış yazıldığı 2 oyun geçersiz sayılması tartışmalara yol açtı ve gerginlik yaşandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KURA ÇEKİMİ İLE BELİRLENEN İLK SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül günü gerçekleştirilen seçimin 4'nücü turunda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkanvekilliği seçimine itiraz eden Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi

BİR KEZ DAHA SANDIK KURULDU

İstanbul Valiliği tarafından yapılan, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" açıklaması sonrası Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün, başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kuruldu. Başkanvekili seçiminde AK Parti İbrahim Akın'ı aday olarak gösterirken, CHP ise Meclis Üyesi Recep Öztürk'ü aday gösterdi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi

İLK TURDA SONUÇ ÇIKMADI

Seçimin ilk turunda adaylardan herhangi biri yeterli oy çoğunluğu sayısı olan 26'ya ulaşamadı. AK Parti'nin adayı Akın 19, CHP'nin adayı Öztürk ise 18 oy aldı. Bunun üzerine ikinci tura geçildi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi

GERGİNLİK YAŞANDI

Öte yandan, ilk tur seçimlerinin ardından yapılan oy sayım işlemleri sırasında salonda gerginlik yaşandı. AK Parti adayı İbrahim Akın'ın isminin "İbrahim Akin" şeklinde yazıldığı 2 oyun geçersiz sayılması yönündeki tartışmalar salonda tansiyonu yükseltti. CHP'li ve AK Partili üyeler arasındaki sözlü atışmaların fiziksel müdahaleye dönüşmesi sonucunda salona özel güvenlik ekipleri girdi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi

İKİNCİ TUR DA BERABERE BİTTİ, KÜRSÜYE SUS ŞİŞESİ FIRLATILDI

İkinci turda verilen oylar da protestolar ve tartışmalar eşliğinde gerçekleşti. AK Parti adayının isminin yeniden yanlış yazılması üzerine salonda tansiyon yükselirken meclis kürsüsüne su şişesi fırlatıldı, özel güvenlik ekipleri salona geldi. Sonuçlara göre ikinci turda her iki aday da 18'er oy aldı.

İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor

BAŞKANVEKİLİ NASIL BELİRLENECEK?

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminin ilk turunda 26 oy, ikinci turunda 26 oy şartı aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluğun bir fazlası olan 20 oya ulaşan seçimi kazanacak. Dördüncü turda adaylardan fazla oy alan taraf seçimin kazananı olacak. Bu turda beraberlik olması halinde ise başkanvekilini kura çekimi belirleyecek.

Umut Halavart
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFLOZOF:

AKP de okuma yazma bilmeye gerek yok diye aldıkları meclis üyelerinin ter dökmesini izliyoruz Boşa millet demiyor Liyakat önemli diye. Üni. mezunları kasiyer olurken bunlar kimi temsil ediyor acaba?

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Mansur yavasin konusmalarini bir dinle derim

yanıt4
yanıt6
Haber YorumlarıCHPsavar:

Sahte diploman olacağına hiç diploman olmasın daha iyidir. en azından diploması olmayanlar onurlu gururlu sahtekar değil

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Bu p.ş chpliler geçersiz oylarda kabul edilsin istiyor.sktr.lup gidin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGokay Ergul:

Yazık bir ismi bile yanlış yazan insanlar mevki sahibi oluyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Ali cengiz oyunlarını bırakın bayrampaşalının önüne koyun sandığı adıl Adalet o zaman tecelli edecektir buyur bakalım !!!!!! tabiiii işinize gelmez alışmışsınız …..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

3 gol, 1 kırmızı! Dört maçlık yenilmezlik serileri sona erdi
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Galatasaray'a geri düşmek de fark etmedi! 3 golle 3 puan
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay dönemi sona erdi

Türkiye'de 11 maçta 2 kez kazanan teknik adamla yollar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.