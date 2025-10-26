İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor
Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili seçmek için bir kez daha toplandı. Seçimin ilk ve ikinci turunda adaylardan herhangi biri yeterli oy çoğunluğuna ulaşamazken, CHP'li ve AK Partili üyeler arasında sık sık tartışma çıktı.
- Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 13 Eylül'de gözaltına alındı ve tutuklandı.
- 21 Eylül'deki başkanvekili seçiminde oylar eşit çıktı ve kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman seçildi.
- AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul 8. İdare Mahkemesi seçim sürecini durdurdu.
- 26 Ekim 2025'te yeni başkanvekili seçimi için Bayrampaşa Belediye Meclisi toplandı.
- İlk turda AK Parti adayı İbrahim Akın 19, CHP adayı Recep Öztürk 18 oy aldı ve ikinci tura geçildi.
- Oy sayımı sırasında İbrahim Akın'ın isminin yanlış yazıldığı 2 oyun geçersiz sayılması tartışmalara yol açtı ve gerginlik yaşandı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KURA ÇEKİMİ İLE BELİRLENEN İLK SEÇİM İPTAL EDİLDİ
Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül günü gerçekleştirilen seçimin 4'nücü turunda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkanvekilliği seçimine itiraz eden Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.
BİR KEZ DAHA SANDIK KURULDU
İstanbul Valiliği tarafından yapılan, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" açıklaması sonrası Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün, başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kuruldu. Başkanvekili seçiminde AK Parti İbrahim Akın'ı aday olarak gösterirken, CHP ise Meclis Üyesi Recep Öztürk'ü aday gösterdi.
İLK TURDA SONUÇ ÇIKMADI
Seçimin ilk turunda adaylardan herhangi biri yeterli oy çoğunluğu sayısı olan 26'ya ulaşamadı. AK Parti'nin adayı Akın 19, CHP'nin adayı Öztürk ise 18 oy aldı. Bunun üzerine ikinci tura geçildi.
GERGİNLİK YAŞANDI
Öte yandan, ilk tur seçimlerinin ardından yapılan oy sayım işlemleri sırasında salonda gerginlik yaşandı. AK Parti adayı İbrahim Akın'ın isminin "İbrahim Akin" şeklinde yazıldığı 2 oyun geçersiz sayılması yönündeki tartışmalar salonda tansiyonu yükseltti. CHP'li ve AK Partili üyeler arasındaki sözlü atışmaların fiziksel müdahaleye dönüşmesi sonucunda salona özel güvenlik ekipleri girdi.
İKİNCİ TUR DA BERABERE BİTTİ, KÜRSÜYE SUS ŞİŞESİ FIRLATILDI
İkinci turda verilen oylar da protestolar ve tartışmalar eşliğinde gerçekleşti. AK Parti adayının isminin yeniden yanlış yazılması üzerine salonda tansiyon yükselirken meclis kürsüsüne su şişesi fırlatıldı, özel güvenlik ekipleri salona geldi. Sonuçlara göre ikinci turda her iki aday da 18'er oy aldı.
BAŞKANVEKİLİ NASIL BELİRLENECEK?
Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminin ilk turunda 26 oy, ikinci turunda 26 oy şartı aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluğun bir fazlası olan 20 oya ulaşan seçimi kazanacak. Dördüncü turda adaylardan fazla oy alan taraf seçimin kazananı olacak. Bu turda beraberlik olması halinde ise başkanvekilini kura çekimi belirleyecek.