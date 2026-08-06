900 bin liralık araba, 2.7 milyon liralık aracı pert etti

Adana'da gerçekleşen kazada, seyir halindeki 2.7 milyon lira değerindeki otomobil, önünde ilerleyen 900 bin liralık araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hava yastıklarını açan lüks araçta ağır hasar meydana geldi ve kullanılamaz hale gelerek perte çıktı. 900 bin liralık diğer aracın ise sadece tampon kısmı zarar gördü.

Kaynak: Haberler.com