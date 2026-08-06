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900 bin liralık araba, 2.7 milyon liralık aracı pert etti

900 bin liralık araba, 2.7 milyon liralık aracı pert etti Haber Videosunu İzle
900 bin liralık araba, 2.7 milyon liralık aracı pert etti
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Adana'da meydana gelen trafik kazasında 900 bin liralık araca arkadan çarpan 2.7 milyonluk otomobil, hava yastığını açarak perte çıktı. Diğer otomobilde ise ufak çaplı bir hasar meydana gelmesi dikkat çekti.

Adana'da gerçekleşen kazada, seyir halindeki 2.7 milyon lira değerindeki otomobil, önünde ilerleyen 900 bin liralık araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hava yastıklarını açan lüks araçta ağır hasar meydana geldi ve kullanılamaz hale gelerek perte çıktı. 900 bin liralık diğer aracın ise sadece tampon kısmı zarar gördü. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıFatih :

birincisi kia stonic 1.5m civarı. ikincisi siz hiç fizik diye birşey duymadınız mı?

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

1.5 m motorsiklet uzunluğu.

yanıt1
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Haber YorumlarıCem ÖÇAL:

Şu öğrenemediniz arkadan vuran araç her zaman daha büyük hasar alır

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

sıkıntı yok, 2.7 milyonluk araça binenin sırtı kalındır.! yenisini alır.!

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

kardeşim siz gerçekten haber niteliği olmayan ve bunun bilimsel olarak tam tersi olduğunda ortada bir durum.arkadan çarpıyor anladın

Yorum Beğen14
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Haber Yorumlarımehmet yıkılkan yıkılkan:

kia sağlam araçlar üretiyor wolksvagen ve toyota eskisi gibi değiller

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