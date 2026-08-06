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Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti

Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti Haber Videosunu İzle
Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti
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İsviçre'den arkadaşıyla birlikte tatil için Antalya'ya gelen gurbetçi genç kız, rahatsızlanınca özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Tedavisinin ardından kendisine 71 bin TL fatura çıkarıldığını öne süren genç kız, arkadaşıyla birlikte yaşadığı durumu Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e şikâyet etti. Hastane ise uygulanan ücretlerin Türk Tabipleri Birliği standartlarına uygun olduğunu açıkladı.

  • İsviçre'den tatil için Antalya'ya gelen gurbetçi genç kız, özel bir hastanenin acil servisinde tedavi gördükten sonra 71 bin TL fatura ile karşılaştı.
  • Genç kız, durumu kabul etmeyerek Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e şikayette bulundu.
  • Hastane yönetimi, ücretlendirmenin mevzuata ve Türk Tabipleri Birliği standartlarına uygun olduğunu açıkladı; inceleme bekleniyor.

İsviçre'den arkadaşıyla birlikte tatil yapmak için Antalya'ya gelen gurbetçi genç kız, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu.

Tedavisinin ardından kendisine 71 bin TL tutarında fatura kesildiğini öne süren genç kız, yaşadıklarını anlatarak büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

"71 BİN TL İSTEDİLER"

Genç kız, acil serviste yapılan muayene ve tetkiklerin ardından kendisinden 71 bin TL talep edildiğini belirterek durumu kabul etmediğini söyledi. Yaşadığı süreci kayıt altına alan gurbetçi, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e başvuruda bulunduğunu açıkladı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın gündem olmasının ardından hastane yönetimi de yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hastaya uygulanan muayene, tetkik ve tedavi işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde ücretlendirildiği belirtilerek, fiyatların Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda oluşturulduğu ifade edildi.

İNCELEME BEKLENİYOR

Şikâyetin Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e taşınmasının ardından gözler yürütülecek incelemeye çevrildi. Yapılacak değerlendirme sonucunda hastanenin uyguladığı ücretlendirmeye ilişkin resmi sürecin netlik kazanması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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