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Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım Haber Videosunu İzle
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
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İzmit Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in zarf içinde rüşvet aldığına ilişkin görüntüler dosyaya girdi. Rüşveti veren erkek şahıs tarafından kaydedilen görüntülerde Çetin'in zarfın içindeki paralar için, "Şöyle koy, şuraya koy ben oradan alırım" dediği görüldü.

  • İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içinde para bırakıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.
  • Görüntülerde Çetin'in parayı gizlemesi için 'Şuraya koy, ben oradan alırım' talimatı verdiği ve olası bir operasyon ihtimalini konuştuğu kaydedildi.
  • Soruşturma kapsamında paranın miktarı, veriliş amacı, teslim eden kişi ve paranın kime ulaştırıldığı ile para trafiğinde başka kişilerin olup olmadığı araştırılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

"YÖNETİME ULAŞTIRMAK İÇİN ALDI" İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin’e bir zarf içerisinde para bırakıldığı görülüyor. Söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ve Figan Çetin tarafından alındığı ileri sürüldü.

Parayı veren kişi tarafından çekilen görüntülerde, paranın bulunduğu zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmalar yer aldı. 

"ŞURAYA BIRAK, BEN ORADAN ALIRIM"

Kayıtlarda Çetin'in, “Şuraya koy. Ben oradan alırım. Şöyle koy da oradan görünmesin" dediği, parayı veren kişinin ise "Zarfın içinde. Şu araya sıkıştırdım, üstüne de bir zarf attım müdürüm" şeklinde konuştuğu görülüyor.

Görüntülerde, zarfın odada bulunan bir noktaya gizlenmesinin ardından belediyeye yönelik olası bir operasyona ilişkin konuşmalar da yapıldı.

"ÖYLE BİR DURUMDA İLK BİZE OPERASYON YAPARLAR"

Konuşmalarda Figan Çetin tarafından, “Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.” “Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.” ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma makamlarınca görüntünün çekildiği yer ve tarih, zarf içerisindeki paranın miktarı, kim tarafından ve hangi amaçla verildiği ile paranın daha sonra kime ulaştırıldığı araştırılıyor.

PARA TRAFİĞİ İLİŞKİSİ İNCELENİYOR

Görüntülerde yer alan kişiler arasındaki ilişkinin, para tesliminin belediyedeki hangi işlem veya ruhsat süreciyle bağlantılı olduğunun ve iddia edilen para trafiğinde başka kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemeler sürdürülüyor.

Dosyaya giren bu görüntüler, soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte değerlendirilerek, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAli BAYIK:

rüşvet alan kadar verende suçludur.. bu görüntüyü izleyip bu bir rüşvettir denemez.. sonuçta aynı kurumda çalışan iki personel

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıFatih :

bunu kayıt altına almak için veriyor ya zaten?? bu nasıl bir kafa yaa

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet null:

nasıl kanıtlayacak KB söylesene sonra inanmıyorsunuz sol parti yapmaz diyossunuz

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıÖztürkler:

insanları ne oldugu belirsiz videolarla itham etmek ne kadar kolay.Neden aliyor nasıl alıyor olay ne belli değil.Belediyelerin hepsinde oyle yada boylembu tarz isler olur.Ama tek bir parti boyleymis gibi yapilmasi sindirme calismasidir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıMurat Aydın:

hadiordan

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıHalil yılmaz:

Saman insan gıdası değildir

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVlad null:

bu belediye isleri kalksin merkezi yönetilsin

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAMATÖR ANALİST:

neden ayakkabı kutusundan almamışlar

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Haber YorumlarıMGk:

Sizinkiler Baklava kutusunda hallediyor

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıTuncay Uslu:

Hangi partiden olursa olsun bu rezillikleri takım tutar gibi parti tutanlar savunmaya çalışmasınlar.Bunlara göz yumduğumuzdan 20 Tl ye bineceğimiz toplu taşımaya 50 TL veriyoruz.5.000.000 alacağımız evi 8.000.000 milyona alıyoruz.

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