Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

"YÖNETİME ULAŞTIRMAK İÇİN ALDI" İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin’e bir zarf içerisinde para bırakıldığı görülüyor. Söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ve Figan Çetin tarafından alındığı ileri sürüldü.

Parayı veren kişi tarafından çekilen görüntülerde, paranın bulunduğu zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmalar yer aldı.

"ŞURAYA BIRAK, BEN ORADAN ALIRIM"

Kayıtlarda Çetin'in, “Şuraya koy. Ben oradan alırım. Şöyle koy da oradan görünmesin" dediği, parayı veren kişinin ise "Zarfın içinde. Şu araya sıkıştırdım, üstüne de bir zarf attım müdürüm" şeklinde konuştuğu görülüyor.

Görüntülerde, zarfın odada bulunan bir noktaya gizlenmesinin ardından belediyeye yönelik olası bir operasyona ilişkin konuşmalar da yapıldı.

"ÖYLE BİR DURUMDA İLK BİZE OPERASYON YAPARLAR"

Konuşmalarda Figan Çetin tarafından, “Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.” “Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.” ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma makamlarınca görüntünün çekildiği yer ve tarih, zarf içerisindeki paranın miktarı, kim tarafından ve hangi amaçla verildiği ile paranın daha sonra kime ulaştırıldığı araştırılıyor.

PARA TRAFİĞİ İLİŞKİSİ İNCELENİYOR

Görüntülerde yer alan kişiler arasındaki ilişkinin, para tesliminin belediyedeki hangi işlem veya ruhsat süreciyle bağlantılı olduğunun ve iddia edilen para trafiğinde başka kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemeler sürdürülüyor.

Dosyaya giren bu görüntüler, soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte değerlendirilerek, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.