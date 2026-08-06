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Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin

Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin Haber Videosunu İzle
Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin
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Çocuk yaşta ekranlarla tanınan genç oyuncu Kübra Süzgün, bir çetenin tehditleri nedeniyle setlere dönemediğini ve geceleri korkudan uyuyamadığını belirterek oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen genç oyuncu "Bir oyuncu olarak değil, bir kız çocuğu olarak sizden yardım istiyorum" dedi.

Çocuk yaşta rol aldığı dizilerle tanınan genç oyuncu Kübra Süzgün, tehditler aldığını ve bu nedenle oyunculuğa ara vermek zorunda kaldığını açıklayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

"ÖNÜMÜZDE BİR ÇETE VAR"

Televizyon ekranlarının sevilen çocuk oyuncularından Kübra Süzgün, yaşadığı zorlu süreci ve karşı karşıya kaldığı tehlikeyi anlatarak yardım çağrısında bulundu. Önlerinde bir çete olduğunu ve bu baskılar yüzünden setlere dönüş yapamadığını belirten genç oyuncu, yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Geceleri endişe ve korkudan uyuyamadığını dile getiren Süzgün, yardım talebini doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileterek şu ifadeleri kullandı: "Lütfen bana yardımcı olun. Geceleri uyuyamıyorum. Tehditler alıyorum. Bir oyuncu olarak değil, bir kız çocuğu olarak sizden yardım istiyorum."

Kaynak: Haberler.com
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