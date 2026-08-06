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Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine

Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Haber Videosunu İzle
Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
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Muhammed Salah, Trabzonspor'a iki yıllık sözleşme imzaladıktan sonra bordo-mavililerin reklam filmi çekimine katıldı. Ayağının tozuyla Araklı ilçesine giden Salah, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

  • Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, 2 yıllık sözleşmeye imza attı ve her sezon için 10 milyon Euro yıllık ücret ile 7 milyon Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon Euro garanti ücret alacak.
  • Salah, imza sonrası ilk gezisini Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine yaparak Trabzonspor reklam filmi çekimlerine katıldı.
  • Anlaşma kapsamında Salah'a TS Club mağazalarında satılacak 'Mohamed Salah' ürünlerinden yüzde 20 pay ve menajerlik hizmet bedeli olarak brüt ücretin yüzde 5'i ödenecek.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, kendisini iki yıllık Bordo-mavili yapan sözleşmeyi imzaladı. Salah, imzanın ardından ayağının tozuyla Trabzonspor reklam filmi çekimine katıldı.

SALAH'IN TRABZONSPOR'A MALİYETİ

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılımı ile Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, kendisini 2 yıllığına Trabzonsporlu yapan sözleşmeye imza attı. Yıldız futbolcuyla yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon Euro yıllık ücret ve 7 milyon Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar verilecek. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, TS Club mağazalarında "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak ise oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak.

İLK ZİYARET ARAKLI İLÇESİNE

Öte yandan Muhammed Salah dün akşam geldiği şehirde ayağının tozuyla ilk gezisini bugün Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine yaptı. Salah burada bordo mavili kulübün reklam filmi çekimlerine katıldı. Trabzon ve Araklı'nın yeşil doğasına hayran kaldığını dile getiren dünya yıldızının rahat tavırları ve Trabzon'a kısa sürede uyum sağlamış hali dikkat çekti. Mahalledeki çocuklar Mısırlı futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

17 milyon artı % 20 kàr payı alırsan herkese her yer güzel

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