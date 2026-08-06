Belediyedeki rüşvet skandalında diyaloglar bomba: Fatma, Kemal’e karşı durursa...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığına ilişkin ortaya çıkan skandal görüntülerdeki diyaloglar dikkat çekti.

“ÖZEL’İ DESTEKLERSE İLK BİZE OPERASYON YAPARLAR”

Çetin, kendisine rüşvet olduğu iddia edilen parayı veren kişiye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, CHP’nin bölünmesi ve Yeni Parti'nin kurulmasının ardından kimden yana tavır koyduğunu sorarak, Kaplan Hürriyet’in Özgür Özel’i desteklemesi durumunda kendilerine operasyon yapılacağını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O DİYALOG

İşte Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin ile kendisine rüşvet olduğu iddia edilen parayı veren kişi arasında geçen o diyalog:

Müdür: Şimdi CHP ne yapacak diyorsun.

Şahıs: Valla müdürüm sıkıntı.

Müdür: Bugün ne gazete baktım ne bir şey baktım, akşam geç gittim haber okumadım şu an hiçbir şey bilmiyorum.

Şahıs: Müdürüm çok sıkıntı su an.

Müdür: Fatma’nın (İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan) tavrı nerede, ne tarafta?

Şahıs: Özgür Özel’i istiyor Fatma (Hürriyet Kaplan) Başkan.

Müdür: Açıklamalarda bulundu mu?

Şahıs: Açıklamada bulunmadı. (Kemal) Kılıçdaroğlu’nun ilk icraatı CHP’nin avukatlarını feshetmek oldu. 3 avukatı feshetti.

Müdür: Benim korkum şu; şimdi Kemal (Kılıçdaroğlu) (…) olduğu için Fatma (Hürriyet Kaplan), Kemal’e (Kılıçdaroğlu) karşı durursa burada belediyede birim anamızı s…

Şahıs: Evet.

Müdür: Onun peşindeyim ben. Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar.

Şahıs: O topa gireceğini sanmıyorum ya o kadar uzun boylu…

Müdür: Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.