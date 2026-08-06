Belediyedeki rüşvet skandalında diyaloglar bomba: Fatma, Kemal’e karşı durursa...
İzmit Belediyesinde ortaya çıkan rüşvet görüntülerindeki diyaloglar dikkat çekti. Rüşveti alan Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin, kendisine rüşvet olduğu iddia edilen parayı veren kişiye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, CHP’nin bölünmesinin ardından kimden yana tavır koyduğunu ve Kaplan Hürriyet'in Özgür Özel’i desteklemesi durumunda kendilerine operasyon yapılacağını söyledi.
- İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığına ilişkin skandal görüntülerdeki diyaloglar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında ortaya çıktı.
- Çetin, rüşvet verdiği iddia edilen kişiye, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in CHP'nin bölünmesi ve Yeni Parti kurulmasının ardından Özgür Özel'i desteklemesi durumunda belediyeye operasyon yapılacağını söyledi.
- Diyalogda, Kaplan Hürriyet'in Özgür Özel'i desteklediği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatının CHP avukatlarını feshetmek olduğu ve belediyeye operasyon beklendiği ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığına ilişkin ortaya çıkan skandal görüntülerdeki diyaloglar dikkat çekti.
“ÖZEL’İ DESTEKLERSE İLK BİZE OPERASYON YAPARLAR”
Çetin, kendisine rüşvet olduğu iddia edilen parayı veren kişiye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, CHP’nin bölünmesi ve Yeni Parti'nin kurulmasının ardından kimden yana tavır koyduğunu sorarak, Kaplan Hürriyet’in Özgür Özel’i desteklemesi durumunda kendilerine operasyon yapılacağını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.
İŞTE O DİYALOG
İşte Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin ile kendisine rüşvet olduğu iddia edilen parayı veren kişi arasında geçen o diyalog:
Müdür: Şimdi CHP ne yapacak diyorsun.
Şahıs: Valla müdürüm sıkıntı.
Müdür: Bugün ne gazete baktım ne bir şey baktım, akşam geç gittim haber okumadım şu an hiçbir şey bilmiyorum.
Şahıs: Müdürüm çok sıkıntı su an.
Müdür: Fatma’nın (İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan) tavrı nerede, ne tarafta?
Şahıs: Özgür Özel’i istiyor Fatma (Hürriyet Kaplan) Başkan.
Müdür: Açıklamalarda bulundu mu?
Şahıs: Açıklamada bulunmadı. (Kemal) Kılıçdaroğlu’nun ilk icraatı CHP’nin avukatlarını feshetmek oldu. 3 avukatı feshetti.
Müdür: Benim korkum şu; şimdi Kemal (Kılıçdaroğlu) (…) olduğu için Fatma (Hürriyet Kaplan), Kemal’e (Kılıçdaroğlu) karşı durursa burada belediyede birim anamızı s…
Şahıs: Evet.
Müdür: Onun peşindeyim ben. Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar.
Şahıs: O topa gireceğini sanmıyorum ya o kadar uzun boylu…
Müdür: Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.