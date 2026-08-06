Haberler

Belediyedeki rüşvet skandalında diyaloglar bomba: Fatma, Kemal’e karşı durursa...

Belediyedeki rüşvet skandalında diyaloglar bomba: Fatma, Kemal’e karşı durursa... Haber Videosunu İzle
Belediyedeki rüşvet skandalında diyaloglar bomba: Fatma, Kemal’e karşı durursa...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmit Belediyesinde ortaya çıkan rüşvet görüntülerindeki diyaloglar dikkat çekti. Rüşveti alan Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin, kendisine rüşvet olduğu iddia edilen parayı veren kişiye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, CHP’nin bölünmesinin ardından kimden yana tavır koyduğunu ve Kaplan Hürriyet'in Özgür Özel’i desteklemesi durumunda kendilerine operasyon yapılacağını söyledi.

  • İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığına ilişkin skandal görüntülerdeki diyaloglar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında ortaya çıktı.
  • Çetin, rüşvet verdiği iddia edilen kişiye, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in CHP'nin bölünmesi ve Yeni Parti kurulmasının ardından Özgür Özel'i desteklemesi durumunda belediyeye operasyon yapılacağını söyledi.
  • Diyalogda, Kaplan Hürriyet'in Özgür Özel'i desteklediği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatının CHP avukatlarını feshetmek olduğu ve belediyeye operasyon beklendiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığına ilişkin ortaya çıkan skandal görüntülerdeki diyaloglar dikkat çekti.

“ÖZEL’İ DESTEKLERSE İLK BİZE OPERASYON YAPARLAR”

Çetin, kendisine rüşvet olduğu iddia edilen parayı veren kişiye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, CHP’nin bölünmesi ve Yeni Parti'nin kurulmasının ardından kimden yana tavır koyduğunu sorarak, Kaplan Hürriyet’in Özgür Özel’i desteklemesi durumunda kendilerine operasyon yapılacağını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O DİYALOG

İşte Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin ile kendisine rüşvet olduğu iddia edilen parayı veren kişi arasında geçen o diyalog:

Müdür: Şimdi CHP ne yapacak diyorsun.

Şahıs: Valla müdürüm sıkıntı.

Müdür: Bugün ne gazete baktım ne bir şey baktım, akşam geç gittim haber okumadım şu an hiçbir şey bilmiyorum.

Şahıs: Müdürüm çok sıkıntı su an.

Müdür: Fatma’nın (İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan) tavrı nerede, ne tarafta?

Şahıs: Özgür Özel’i istiyor Fatma (Hürriyet Kaplan) Başkan.

Müdür: Açıklamalarda bulundu mu?

Şahıs: Açıklamada bulunmadı. (Kemal) Kılıçdaroğlu’nun ilk icraatı CHP’nin avukatlarını feshetmek oldu. 3 avukatı feshetti.

Müdür: Benim korkum şu; şimdi Kemal (Kılıçdaroğlu) (…) olduğu için Fatma (Hürriyet Kaplan), Kemal’e (Kılıçdaroğlu) karşı durursa burada belediyede birim anamızı s…

Şahıs: Evet.

Müdür: Onun peşindeyim ben. Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar.

Şahıs: O topa gireceğini sanmıyorum ya o kadar uzun boylu…

Müdür: Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı

Gazeteciliğin geleceği TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda konuşuldu
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

Buna rüşvet verenide araştırın kaç kişiden rüşvet almıştır RÜŞVET VERENDE ALANDA SUÇLUDUR

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih :

BİRİ BENDEN RÜŞVET İSTESE VE VERİRKEN KAYIT ETSEM NİYE SUÇLU OLAYIM? KARŞI TARAFIN SUÇUNU DELİLLEMİŞ OLURUM. ORTADA BİR RÜŞVET VERME YOK ZATEN, RÜŞVET ALMA VAR.

yanıt2
yanıt5
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

şikayet ettin mi önce rüşvet istiyorlar bende diye

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

belediyelerin hepsini denetlesinler bu tarz deynekçilerle iş yapan çaycısna kadar bulursunuz

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

Fatih kardeş babasının hayrına karşıdaki insan rüşvet vermez bir yerde bir iş yapıyordur maliyeti 3 milyonsa 500 bin sana vereyim işi çöz peşinde aynı ülkede yaşıyoruz yalana gerek yok

yanıt4
yanıt0

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı 'Yapay zeka' savunması çöktü

CHP'li başkanın müstehcen yazışmaları için yaptığı savunma çöktü

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Çatıya çıkıp tek bir kişinin ismini verdi! Kadının iddiası vahim
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez

Törene damga vuran "ahbap çavuş" çıkışı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var