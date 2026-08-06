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Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Haber Videosunu İzle
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük
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Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, kendisini iki yıllık Bordo-mavili yapan sözleşmeyi imzaladı. Salah, imzanın ardından ayağının tozuyla Araklı ilçesindeki Trabzonspor reklam filmi çekimine katıldı. Salah için bölgeye giden bir Trabzonlu vatandaşın arabadan inen Salah'ı görmesinin ardından ''Gördüm, gördüm. Gı ne kadar güççük'' sözleri kısa sürede gündem oldu.

Süper Lig devi Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, kendisini iki yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imzayı attı. 

REKLAM FİLMİ İÇİN ARAKLI'DA

Mısırlı yıldız, imza töreninin hemen ardından ayağının tozuyla kulübün yeni reklam filmi çekimleri için Araklı ilçesine hareket etti. Salah’ın bölgeye geldiğini duyan Trabzonlu taraftarlar çekim alanına akın etti. 

''GI NE KADAR GÜÇÇÜK!''

Yıldız futbolcunun araçtan indiği anlara şahit olan yerel bir vatandaşın şaşkınlığı ise günün olayı oldu. Salah'ı karşısında görünce heyecanını gizleyemeyen vatandaşın samimi şiveyle sarf ettiği "Gördüm, gördüm. Gı ne kadar güççük!" ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede viral olarak tebessüm ettirdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHaber Muavini Muavini:

Trabzon a gidersen olacağı buydu Salah :))) İnsan görmemişler hamsi zehirlenmesi...

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Daaa Uiiyy Haçaaan gaç milyon eyroo Gözüme kaçaaaan :))) Kerevizlerspor

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Haber Yorumlarıxg7f9mcdpr:

iki haber okuyup Trabzon’u çözmüşsün ha. Gel bir çayımızı iç de insanlar nasılmış kendi gözünle gör.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Nicin ayirim yapiyorsuniz, karadeniz, ege , dogu, Edirne Sirnak Van biziz...otesi yok

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yanıt9
Haber YorumlarıHE Ç:

bu ülkenin tapusu Karadenizdir, gerisi teferruat

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