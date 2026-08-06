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Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi Haber Videosunu İzle
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi
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Mayıs 2025’te Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi. 14 ay cezaevinde kalan Çaykara'nın serbest bırakıldığını avukatı Tuğçe Duygu Köksal duyurdu. Köksal yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi, 14 ay sonunda bugün özgürlüğüne, ailesine ve sevdiklerine kavuşacak" ifadelerini kullandı.

  • Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Mayıs 2025'te tutuklandığı Aziz İhsan Aktaş davasında 14 ay sonra tahliye edildi.
  • Mahkeme, Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında oy birliğiyle tahliye; Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat'ın tutukluluklarının devamına karar verdi.
  • Çaykara hakkındaki dosyanın karar duruşması 24 Ağustos'ta görülecek; savcı mütalaasında iki suçtan beraat, bir suçtan cezalandırılma talep etmişti.

Mayıs 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 14 aylık tutukluluk sürecinin ardından tahliye edildi. Kararı Çaykara'nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal kamuoyuna duyurdu.

14 AY SONRA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUYOR

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında Mayıs 2025’te tutuklanan ve yaklaşık 1 yıl 2 aydır cezaevinde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Tahliye kararını Çaykara'nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Köksal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilimiz Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi, 14 ay sonunda bugün özgürlüğüne, ailesine ve sevdiklerine kavuşacak."

TUTUKLULUĞU DEVAM EDEN İSİMLER 

Mahkemenin gerçekleştirdiği tutukluluk incelemesinde, Utku Caner Çaykara ile birlikte Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı verildi. Dosyada yer alan diğer sanıklar Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

MAHKEME HEYETİNDEN "ÖLÇÜLÜLÜK" GEREKÇESİ

Oy birliğiyle alınan tahliye kararı mahkeme heyeti tarafından şu gerekçeyle tutanağa geçirildi:

"Sanıklar Özcan Zenger ve Utku Caner Çaykara'nın tutuklulukta geçirdikleri süre, her ne kadar hüküm aşamasına gelinmiş ise de, sürecin mahkememizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı uzamış olması, sanıklar ve müdafilerinin sağlık durumlarına ilişkin dilekçe sundukları ve duruşmalara yansıyan sağlık durumları itibariyle bu aşamada tutuklu olmalarının ölçülü olmayacağı değerlendirilmekle başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse ayrı ayrı serbest bırakılmalarına karar verilmiştir."

KARAR DURUŞMASI 24 AĞUSTOS'TA 

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklu yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkındaki dosyanın karar duruşması 24 Ağustos’ta görülecek. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Çaykara hakkında iki ayrı suçtan beraat, bir suçtan ise cezalandırılma talep etmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

14 Ay ne için yattı.Suçu varsa neden çıkar.Ayrıntı yok mu.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıserdal koç:

Tahliye diyor tahliye nin ne olduğunu bil önce

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yanıt12
Haber YorumlarıSadık:

Beynini çalıştır

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıBenekonomistim:

14 ayı ne olucak boşamı gitti

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllahın kulu:

Reis silkeledi başkan arındı artık hür

yanıt3
yanıt7
Haber Yorumlarıerhanozturk17@gmail.com:

masumiyet karinesi bu değil yurtdışı çıkış yasağı koyarsın iddianame çıkar yargılama başlayınca cezası belli olur zaten suçu warsa ama amaç görewden al iş yaptırma leke at olduğu için boş yere 14 ay yatıyor insanlar günah

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Haber YorumlarıAbdullah:

Ahlak yoksa adalet de yoktur !

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Haber YorumlarıCemal altın:

Tahliye edilmesi beraat etmesi değildir. Göreve baslatılmayabilir. Beyoğlu Belediye başkanı da aynı durumdadır.

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Haber Yorumlarımustafa sütcü:

Başına gelmez hiç bir zaman

yanıt2
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