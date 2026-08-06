Avusturya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor: Cadı kazanı gibi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek avantajı kapması Avusturya basınında geniş yer buldu.

''İSTANBUL'DA AĞIR DARBE''

Karşılaşmayı değerlendiren Sport ORF, "Sturm'un Fenerbahçe karşısında hiçbir şansı yoktu. İstanbul'da ağır bir darbe aldı ve rövanşta çok daha iyi bir performans göstermesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

"YILDIZLARLA DOLU TAKIM"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularını ön plana çıkaran Kurier, "Teknik ve taktik açıdan güçlü, Asensio ve Greenwood gibi yıldızlarla dolu ve piyasa değeri Sturm'un altı katı olan Fenerbahçe karşısında mücadele etmekte zorlandılar." ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KANITLADI"

Sky Sport Austria, "Fenerbahçe üstünlüğünü kanıtladı. Talisca ve Greenwood'un golleriyle galibiyete ulaştı. İsmail Kartal yönetiminde Avusturya ekiplerine karşı yenilmezliğini sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.

"SKOR ÜSTÜNLÜĞÜ YANSITTI"

Kicker Austria, "Fenerbahçe erken bulduğu golün ardından oyunu kontrol etti. Sturm mücadele etmeye çalışsa da skor sahadaki üstünlüğü doğru şekilde yansıttı." yorumunu yaptı.

"CADI KAZANI GİBİ ATMOSFER"

Son olarak Die Presse ise stattaki atmosferi ön plana çıkararak, "Maçın başlamasıyla yükselen sağır edici yuhalama ve cadı kazanı gibi atmosfer Sturm üzerinde büyük baskı oluşturdu." değerlendirmesini yaptı.