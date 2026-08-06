Haberler

Avusturya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor: Cadı kazanı gibi

Avusturya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor: Cadı kazanı gibi Haber Videosunu İzle
Avusturya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor: Cadı kazanı gibi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenerek rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Bu karşılaşma Avusturya basınında da geniş yer buldu. İşte yapılan değerlendirmeler...

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek avantaj elde etti.
  • Fenerbahçe'nin piyasa değeri Sturm Graz'ın altı katı olarak belirtildi.
  • Fenerbahçe'nin gollerini Talisca ve Greenwood kaydetti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek avantajı kapması Avusturya basınında geniş yer buldu.

''İSTANBUL'DA AĞIR DARBE''

Karşılaşmayı değerlendiren Sport ORF, "Sturm'un Fenerbahçe karşısında hiçbir şansı yoktu. İstanbul'da ağır bir darbe aldı ve rövanşta çok daha iyi bir performans göstermesi gerekecek." ifadelerini kullandı. 

"YILDIZLARLA DOLU TAKIM"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularını ön plana çıkaran Kurier, "Teknik ve taktik açıdan güçlü, Asensio ve Greenwood gibi yıldızlarla dolu ve piyasa değeri Sturm'un altı katı olan Fenerbahçe karşısında mücadele etmekte zorlandılar." ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KANITLADI"

Sky Sport Austria, "Fenerbahçe üstünlüğünü kanıtladı. Talisca ve Greenwood'un golleriyle galibiyete ulaştı. İsmail Kartal yönetiminde Avusturya ekiplerine karşı yenilmezliğini sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.

"SKOR ÜSTÜNLÜĞÜ YANSITTI"

Kicker Austria, "Fenerbahçe erken bulduğu golün ardından oyunu kontrol etti. Sturm mücadele etmeye çalışsa da skor sahadaki üstünlüğü doğru şekilde yansıttı." yorumunu yaptı.

"CADI KAZANI GİBİ ATMOSFER"

Son olarak Die Presse ise stattaki atmosferi ön plana çıkararak, "Maçın başlamasıyla yükselen sağır edici yuhalama ve cadı kazanı gibi atmosfer Sturm üzerinde büyük baskı oluşturdu." değerlendirmesini yaptı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı

Gazeteciliğin geleceği TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda konuşuldu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhukuk hukuk:

Lyon eler maalesef

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmetkosli1907@gmail.com:

Lyon önce kendisi turlasında

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kaya:

bu fenerliler ne cabuk havaya girdi rakip değil amatör takımı karşısındakiler ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
Mbappe ile Ester Exposito tatilde: Yakınlaştıkları anlar kamerada

Fena aşka geldiler!
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var