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İzmir Otogarı için tahliye kararı! Yargıtay son noktayı koydu

İzmir Otogarı için tahliye kararı! Yargıtay son noktayı koydu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasında İzmir Otogarı'nın işletmesine ilişkin davada Yargıtay belediye lehine karar verdi. Tahliyeyi durduran ihtiyati tedbir kaldırılırken, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin en büyük üçüncü şehirlerarası otobüs terminali olan İzmir Otogarı'nın yönetimi ve işletmesi tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek.

  • Yargıtay'ın onama kararı sonrası mahkeme, İzmir Otogarı'ndaki tahliyeyi durduran ihtiyati tedbir kararını 4 Ağustos 2026'da kaldırdı.
  • İZOTAŞ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki Yap-İşlet-Devret sözleşmesinin 25 yıllık işletme süresi 14 Aralık 2023'te sona erdi.
  • İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, İZOTAŞ'ın COVID-19 gerekçesiyle 7 yıl süre uzatımı talebiyle açtığı davayı 28 Ocak 2025'te reddetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasında İzmir Otogarı'nın işletmesine ilişkin yaşanan hukuki süreçte nihai karar açıklandı. Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen karar doğrultusunda, tahliye işlemlerini durduran ihtiyati tedbir kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

İŞLETME SÜRESİ 2023'TE SONA ERMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasında 1997 ve 1999 yıllarında imzalanan Yap-İşlet-Devret sözleşmesi kapsamında otogarın işletme süresi 25 yıl olarak belirlendi. Resmi işletme süresi 14 Aralık 1998'de başlarken, sözleşme 14 Aralık 2023 tarihinde sona erdi.

COVID GEREKÇESİYLE SÜRE UZATIMI İSTEDİ

İşletmeci firma İZOTAŞ, COVID-19 salgını nedeniyle uğradığı zararları gerekçe göstererek sözleşmenin 7 yıl uzatılması talebiyle dava açtı.

İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Ocak 2025 tarihinde davayı reddetti. Dosya daha sonra istinaf ve Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'ın belediye lehine verdiği onama kararının ardından mahkeme, 4 Ağustos 2026 tarihinde ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

OTOGARIN İŞLETMESİ BELEDİYEYE GEÇECEK

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin en büyük ulaşım merkezlerinden biri olan İzmir Otogarı'nın yönetimi ve işletmesi tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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