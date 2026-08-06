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Yeni Parti'den skandal atama: Başkan olarak atadıkları isme bakın

Yeni Parti'den skandal atama: Başkan olarak atadıkları isme bakın Haber Videosunu İzle
Yeni Parti'den skandal atama: Başkan olarak atadıkları isme bakın
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Terör örgütü DHKP-C mensubu olmak ve çeşitli eylemlere karışmaktan dolayı yargılanıp hüküm giyen Yavuz Nazlıgül’ün, kısa süre önce Özgür Özel ve ekibi tarafından kurulan Yeni Parti’de İstanbul Fatih İlçe Başkanı olarak atandığı duyuruldu.

  • Terör örgütü DHKP-C mensubu olduğu gerekçesiyle hüküm giyen Yavuz Nazlıgül, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'de İstanbul Fatih İlçe Başkanı olarak atandı.
  • Nazlıgül'ün 1996, 1998 ve 2000 yıllarında ölüm oruçları, bombalı eylem ve yasadışı pankart asma gibi 4 farklı saldırı ve eyleme karıştığı tespit edildi.
  • Yavuz Nazlıgül, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanıp hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü DHKP-C mensubu olmak ve çeşitli eylemlere karışmaktan dolayı yargılanıp hüküm giyen Yavuz Nazlıgül'ün, kısa süre önce Özgür Özel ve ekibi tarafından kurulan Yeni Parti'de İstanbul Fatih İlçe Başkanı olarak atandığı duyuruldu. Nazlıgül'ün, 1996, 1998 ve 2000'de örgüt adına gerçekleştirdiği 4 farklı saldırı ve eylemi tespit edildi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ" SUÇUNDAN HÜKÜM GİYMİŞ

Edinilen bilgilere göre, CHP'den ayrılan Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi, geçtiğimiz Temmuz ayında Yeni Parti'yi kurmuş, siyasi faaliyetlerine bu parti üzerinden devam edileceğini kamuoyuna ilan etmişlerdi.

CHP'den ayrılan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti'nin ilçe kadroları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yeni Parti'nin yeni kadrosunda tepki çeken bir gelişme yaşandı. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlaması ile geçmiş yıllarda yargılanan ve hüküm giyen Yavuz Nazlıgül, parti kurmayları tarafından Fatih İlçe Başkanlığı'na atandı ve "Kurucu İlçe Başkanı" olarak duyuruldu.

KARIŞTIĞI EYLEMLERE BAKIN

Ölüm oruçları, bombalı eylem ve yasadışı pankart asma gibi suçlardan 1996, 1998 ve 2000 yılında İstanbul Terörle Mücadele Şubesince polisiye soruşturmalarda yakalandığı ve bu eylemler nedeniyle yargı karşısına çıkarıldığı öğrenildi.

Skandal atama tepki çekerken, Nazlıgül'e o tarihlerde bu suçlamalardan dolayı hüküm verildiği ve hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, eski DHKP-C'li Nazlıgül hakkında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 4 yıl önce de ısrarcı olunduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yahu terör örgütümü kaldı adamlar af ediliyor sizin yaptığınız habere bakın:))

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet bal:

Mehmet yandaş yandaşlığını açık ilan etmişsin ama yalan söyleyip algı yapma

yanıt15
yanıt9
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

beğenmeyenler uzayda yaşıyor ya da samancı ya hu yazdığımın neresi yanlış :))

yanıt5
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Haber Yorumlarımutluw can:

Ahmet bal senin dünyadan haberin yok ?? agzini açacağına gözünü aç da yeni yasayı oku.

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıAhmet bal:

mutluv can benim varda siz şu at gözlüğünü çıkarıp okuma gözlüğü ile anlayarak okuyun

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıReşat Töre:

PKK AKP MHP Kardeş oldular ya onuda haber yapsana

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Güler:

CHP yi unutmuşsun

yanıt15
yanıt5
Haber YorumlarıHAYRETTİN ŞÖLEN:

god ister onu haber etmeyi

yanıt6
yanıt4

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