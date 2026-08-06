Aziz Yıldırım'a bulaşmanın bedeli ağır oldu
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan, "profdraleks" kullanıcı adlı hesabın sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız'ın gözaltı görüntüleri ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sosyal medyada faaliyet gösteren bazı anonim hesaplar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada ilk gözaltı gerçekleştirilmişti.
GÖZALTINA ALINDI
Burak Doğan'ın haberine göre, "profdraleks" kullanıcı adlı sosyal medya hesabının sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Cengiz Yıldız'ın gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.