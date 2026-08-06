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Aziz Yıldırım'a bulaşmanın bedeli ağır oldu

Aziz Yıldırım'a bulaşmanın bedeli ağır oldu Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım'a bulaşmanın bedeli ağır oldu
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan, "profdraleks" kullanıcı adlı hesabın sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız'ın gözaltı görüntüleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sosyal medyada faaliyet gösteren bazı anonim hesaplar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada ilk gözaltı gerçekleştirilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Burak Doğan'ın haberine göre, "profdraleks" kullanıcı adlı sosyal medya hesabının sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Cengiz Yıldız'ın gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Biz şikayet etsek tınlamazlar paranın gücü

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Haber Yorumlarıe c:

sen kimsin ki seni tinlasinlar kendini fasulyeden zanediyon! biraz saygı öğrenin küçücük kız kufredilmez

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Haber YorumlarıE. M. Guneri:

Başka bir haber ortamın da da okudum. Şikayetin konusu gerçekleşti ise tepkisinde haklı. Hem de yerden goge

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Haber YorumlarıA S:

Hmmm çok iyi olmuş aziz bey hmmm peltek olabilir ama ondaki çavuş kimsede yok bravo

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