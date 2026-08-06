Aziz Yıldırım'a bulaşmanın bedeli ağır oldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sosyal medyada faaliyet gösteren bazı anonim hesaplar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada ilk gözaltı gerçekleştirilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Burak Doğan'ın haberine göre, "profdraleks" kullanıcı adlı sosyal medya hesabının sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Cengiz Yıldız'ın gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.