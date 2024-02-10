İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİMİZE YÖNELİK BU TEHDİTLER BİZİ ASLA VE ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK"

Saldırıya ilişkin AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR SALDIRILAR BİZLERİ ASLA YILDIRAMAYACAK"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Belediye Başkan adayımız Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır!" dedi.