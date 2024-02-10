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İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

"DEMOKRASİMİZE YÖNELİK BU TEHDİTLER BİZİ ASLA VE ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK"

Saldırıya ilişkin AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

"BU TÜR SALDIRILAR BİZLERİ ASLA YILDIRAMAYACAK"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Belediye Başkan adayımız Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır!" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Küçükçekmece Aziz Yeniay İstanbul AK Parti 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Onur Yener:

Demokratik yollarla bir yere varamayacağını anlayan şer odakları en iyi bildikleri işi yapıyor...

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Mark Kolçak:

Mana yolları ile ilerlemek ve iş yapmak lazım. Demoktratik yollar ile değil. Demokrasi kelimesinin anlamı bile zor bir şeye benziyor ancak "Mana" kelimesinin anlamını herkes biliyor çünkü ilk okulda bile öğretiliyor "Mana" kelimesi.

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Murat Kılıç:

Eli silah tutan Suriyeliler gitmediği sürece Akpartiye oy vermeyeceğim. Muhalefete DEM den dolayı zaten oy vermiyorum.

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ÖMER SÖKEN:

Adam ölmüş kurduğun cümleye bak

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Musti40 :

Yuh lan, hayırdır

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