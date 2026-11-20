Sakarya Hendek'te iki kardeşten birini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 18 Kasım'da iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı. İddiaya göre borç meselesi yüzünden av tüfeğiyle ateş eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda iki kardeşten birini öldüren şüpheli tutuklandı.
Rasimpaşa Mahallesi'nde 18 Kasım'da av tüfeğiyle ateş ederek Merve K'nin ölümüne neden olan İ.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
18 Kasım'da, Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine gelen İ.D. (39), iddiaya göre borç meselesi nedeniyle işletme sahipleri B.K. (29) ve kardeşi Merve K'ye (19) av tüfeğiyle ateş etmişti. B.K. iki bacağından, kardeşi ise sol bacağından yaralanmıştı.
Sağlık görevlileri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerden Merve K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince evinin önünde suç aleti tüfekle yakalanmıştı.