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Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda iki kardeşten birini öldüren şüpheli tutuklandı.

Rasimpaşa Mahallesi'nde 18 Kasım'da av tüfeğiyle ateş ederek Merve K'nin ölümüne neden olan İ.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

18 Kasım'da, Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine gelen İ.D. (39), iddiaya göre borç meselesi nedeniyle işletme sahipleri B.K. (29) ve kardeşi Merve K'ye (19) av tüfeğiyle ateş etmişti. B.K. iki bacağından, kardeşi ise sol bacağından yaralanmıştı.

Sağlık görevlileri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerden Merve K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince evinin önünde suç aleti tüfekle yakalanmıştı.

Kaynak: AA