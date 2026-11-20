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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha agresif artırabileceği beklentisi ve yapay zeka hisselerindeki sert düşüşün tetiklediği satış baskısıyla Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

1 YILI AŞKIN SÜRENİN EN SERT HAFTALIK DÜŞÜŞÜ

Geçen hafta yüzde 4,62 değer kaybeden altının ons fiyatı, bu haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamıştı. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşüne yöneldi.

Ons altın saat 22.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,2 azalışla 3 bin 516 dolardan işlem görüyor.

GÜMÜŞTE DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Altın fiyatlarındaki düşüş gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 4'ü aşan kayıpla 41 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2,5 değer kaybetti.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ SATIŞ BASKISINI ARTIRDI

Piyasalardaki satış baskısında, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın aralık ayı toplantısında piyasa beklentisi olan 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğine yönelik açıklamaları etkili oldu.

Artan enflasyon endişeleriyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5 seviyesine yerleşmesi, faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı.

Öte yandan, küresel borsalarda yapay zeka hisseleri öncülüğünde yaşanan ve son üç yılın en uzun serisine ulaşan satış dalgası da emtia piyasalarına sıçradı.

ABD-İRAN SAVAŞININ ENFLASYONA ETKİSİ

Analistler, şubat ayı sonunda başlayan ABD-İran savaşının enerji maliyetlerini artırarak enflasyonu körüklediğini ve faiz indirimi beklentilerini 2027 sonrasına ötelediğini belirtiyor.

Bazı analistler ise piyasadaki sert fiyat hareketlerinin büyük ölçekli fon çıkışlarından ziyade alıcıların piyasadan çekilmesiyle oluşan "likidite boşluğundan" kaynaklandığına dikkati çekti.

YÜZDE 37'LİK KAYIP

Bu arada, altının ons fiyatı yılbaşında kaydettiği yaklaşık 5 bin 600 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yüzde 37'nin üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA

★ Okurların en beğendiği yorum Sam Fisher: Editör yeğenim.memiş e sordun mu bu haberi yaparken. Size güvenipte yatırım yapmaya çalışanların anasını ağlattınız.yetmedi mi Tüm yorumlar (4)

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