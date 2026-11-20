Cristiano Ronaldo'nun golü Al Nassr'a yetmedi. Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli, rakibini 3-1 mağlup ederken milli futbolcumuz Merih Demiral maçın oyuncusu seçildi.

RONALDO ATTI AMA AL NASSR KAYBETTİ

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli ile Al Nassr arasındaki mücadele, yıldız futbolcuların sahne aldığı karşılaşmalardan biri oldu. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, rakibi karşısında istediği sonucu alamadı. Karşılaşmada Ronaldo'nun kaydettiği gol, Al Nassr'ın tek golü olarak kayıtlara geçti. Portekizli yıldızın skora katkısı takımının puan almasına yetmedi. Al Ahli, sahadan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Mücadelenin ardından dikkatler yalnızca gol atan futbolculara değil, savunmadaki performansıyla öne çıkan Merih Demiral'a da çevrildi.

GALENO İLK YARININ SONUNDA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol buldu. Al Ahli adına W. Galeno, 45+1. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının son anlarında gelen bu gol, Al Ahli'nin soyunma odasına beraberlikle gitmesini sağladı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıya eşitlikle başlayan mücadelede üstünlüğü ele geçirmek için hücumlarını sürdürdü. Galeno'nun uzatma dakikalarında kaydettiği gol, karşılaşmanın ilk bölümünde Al Ahli adına belirleyici anlardan biri oldu.

IVAN TONEY VE ROGER IBANEZ GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda Al Ahli, rakibi karşısında skor üstünlüğünü ele geçirdi. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Ivan Toney attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golden yalnızca dört dakika sonra Al Ahli bir kez daha fileleri havalandırdı. 75. dakikada Roger Ibanez'in kaydettiği golle fark ikiye çıktı. Böylece ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu iki golle karşılaşmanın sonucunu belirledi. Al Nassr, kalan bölümde skoru değiştiremedi ve mücadele Al Ahli'nin 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Cristiano Ronaldo'nun golüne rağmen mağlubiyetten kurtulamayan Al Nassr, rakibinin ikinci yarıdaki gollerine karşılık veremedi.

MAÇIN OYUNCUSU MERİH DEMİRAL OLDU

Karşılaşmanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise milli futbolcumuz Merih Demiral'ın aldığı ödül oldu. Al Ahli forması giyen Merih Demiral, Al Nassr karşısındaki performansıyla maçın oyuncusu seçildi. Cristiano Ronaldo gibi dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birinin de sahada bulunduğu karşılaşmada bu ödülün milli futbolcumuza verilmesi, maçın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

İlgili Haberler