Trump, petrol fiyatlarının İran ile anlaşmaya da bağlı olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının İran ile anlaşmaya da bağlı olduğunu söyledi. Trump, İran'ın kendisinin kabul edebileceği bir anlaşma istemediğini belirterek gerçek bir anlaşma yapmak istediğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "Petrol fiyatları İran ile anlaşmaya da bağlı fakat İran, benim kabul edebileceğim bir anlaşma istemiyor. Ben gerçek bir anlaşma yapmak istiyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı