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ABD'nin Florida eyaletindeki Atlantic Beach kentinde belediye komisyonu üyeliği yarışı, iki kez yapılan yeniden sayıma rağmen sonuçlanmadı. Jennifer Lagner ve Lisa Herrold'un 3 bin 162'şer oy aldığı seçimde kazanan, para atışıyla belirlendi. İkinci atışta doğru tahminde bulunan Lagner, seçim yarışını kazandı.

İKİ KEZ SAYILDI, EŞİTLİK BOZULMADI

Florida'nın Atlantic Beach kentinde belediye komisyonunun 4 numaralı koltuğu için yarışan Jennifer Lagner ve Lisa Herrold, seçimde eşit oy aldı.

Oyların yeniden sayılması üzerine hem makineyle hem de elle yapılan sayım gerçekleştirildi. Ancak her iki adayın da 3 bin 162 oy aldığı belirlendi. Yeniden sayımlara rağmen eşitlik bozulmayınca seçim sonucunu belirlemek için şans yöntemine başvuruldu.

KAZANAN PARA ATIŞIYLA BELLİ OLDU

Florida yasaları kapsamında eşitlikle sonuçlanan seçimlerde kazanan, kura veya şans yöntemiyle belirlenebiliyor. Atlantic Beach'teki yarışta ise üç atış üzerinden oynanan para atışı yöntemi uygulandı.

İlk atışta Lisa Herrold yazı-tura tahmininde bulundu ve paranın yazı geleceğini söyledi. Ancak para tura geldi. Böylece Jennifer Lagner ilk turda avantaj elde etti.

İkinci atışta tahmin sırası Lagner'a geldi. Lagner, paranın yazı geleceğini tahmin etti ve para yazı geldi. Böylece iki atışın ikisini de kazanan Lagner, belediye komisyonu üyeliği koltuğunun sahibi oldu. Üçüncü atışa gerek kalmadı.

İKİ ADAY BİRBİRİNE SARILDI

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından iki adayın birbirine sarılması dikkat çekti.

Lagner, zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu, ülkemizin ne kadar büyük ve özgür olduğunu gösteriyor" dedi.

Herrold ise iki adayın da uzun yıllardır aynı topluluğun parçası olduğunu belirterek sonucu değerlendirdi.