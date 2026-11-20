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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya kaynaklı olduğunu kesin olarak bildiklerini belirterek olayın kasıtlı bir provokasyon olabileceğini söyledi.

Başbakan Tusk, Rusya'ya ait 3 cismin Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşmesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olayda herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadığını aktaran Tusk, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının boyutu da dikkate alındığında gelecek ayların herkes için büyük zorluklara sahne olacağını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Avrupalı liderlerle de görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Tusk, Polonya topraklarına düşen cisimlerin Rusya kaynaklı olduğunu kesin olarak bildiklerini vurguladı.

Tusk, daha önce yaşanan benzer olaylarda cisimlerin Rusya'ya mı yoksa Ukrayna'ya mı ait olduğu konusunda spekülasyonlar yapıldığını hatırlattı.

Olayın tesadüf gibi görünmediğine işaret eden Tusk, bunun yalnızca kendi görüşü olmadığını, NATO Genel Sekreteri Rutte dahil yabancı ortaklarının da aynı kanaatte olduğunu söyledi.

Tusk, olayın kasıtlı bir provokasyon olabileceğini dile getirerek, cisimlerin Polonya askerlerinin de destek verdiği Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin askeri tatbikatlarının düzenlendiği Nowa Deba yakınlarına düşmesine dikkati çekti.

Tusk, konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri Rutte ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve Rutte'nin yarın Varşova'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Polonya hava sahasının ihlal edilmesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Polonya hava sahasına giren 3 cismin ülke topraklarına düştüğü açıklanmış, bunlardan birinin Kh-101 tipi Rus seyir füzesi olduğu belirlenmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya hava sahasının ihlal edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirerek, olay üzerine NATO savaş uçaklarının havalandırıldığını ve müttefiklerin caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi sürdüreceğini bildirmişti.

Kaynak: AA