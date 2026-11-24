Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, yarın ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Genel Sekreter Mark Rutte'nin 24-25 Kasım tarihlerinde ABD'nin Florida eyaletine ziyarette bulunacağı belirtildi. Açıklamada, Rutte'nin ziyaret kapsamında yarın Florida'daki Mar-a-Lago'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği kaydedildi.

Rutte'nin ayrıca ABD'li üst düzey yetkililerle de görüşmeler yapacağı aktarılırken, temaslar kapsamında basına açık bir etkinlik düzenlenmeyeceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı