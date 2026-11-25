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NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı (JFCBS), Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olması dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün meydana gelen helikopter kazasında 5 askerin hayatını kaybetmesi dolayısıyla müttefikimiz Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Düşüncelerimiz onların aileleri, sevenleri ve silah arkadaşlarıyla. Türkiye'nin acısını paylaşıyor, yasını tutarken yanında duruyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA