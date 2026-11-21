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Litvanya Çevre Bakanı Ieva Andriulaityte, " Litvanya, Cop31'e ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye içtenlikle teşekkür etmekte ve konferansın mükemmel şekilde düzenlenmesinden dolayı tebrik etmektedir." ifadesini kullandı.

Andriulaityte, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

" Türkiye'yi Ankara'da NATO Zirvesi'ne ve Antalya'da Cop31'e ev sahipliği yapmasından dolayı tebrik ediyorum. Bu iki önemli organizasyon, güvenlik ve iklim eylemini gündemin ön sıralarına taşıdı. Litvanya her iki etkinliğe de katılım sağladı." ifadelerine yer veren Andriulaityte, Türkiye'nin Vilnius'ta bulunan NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'ne sağladığı katkıya da büyük değer verdiklerini kaydetti.

Andriulaityte, mayısta yapılan Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu toplantısı ve Litvanya'nın SAHA etkinliğine katılımının iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yeni fırsatlar yarattığına dikkati çekti.

"Bu gelişmelerin savunma sanayisinde somut ortak projelere dönüşmesini umuyoruz." değerlendirmesini yapan Andriulaityte, yaklaşık 100 şirketten oluşan Litvanya savunma sanayisinin, ortak geliştirme, ortak üretim ve teknoloji alanındaki işbirliklerine açık olduğu mesajını verdi.

Andriulaityte, yeni üreticilerin Litvanya'da altı ay gibi kısa bir sürede faaliyet göstermeye başlayabildiği bilgisini paylaşarak denizcilik alanındaki işbirliğinin de somut sonuçlar verdiğini bildirdi.

"Avrupa Birliği ile Türkiye arasında güvenlik, ekonomi, enerji, ulaştırma ve göç alanlarında yapıcı bir diyaloğu destekliyoruz." değerlendirmesini yapan Andriulaityte, ilişkilerin 2026 boyunca daha da güçlendiğini; olumlu ivmeyi korumayı ve ilerleyen yıllarda ortaklığı güçlendirmeye devam etmeyi umduklarını kaydetti.

Cop31'in önemi

Andriulaityte, "Litvanya, Cop31'e ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye içtenlikle teşekkür etmekte ve konferansın mükemmel şekilde düzenlenmesinden dolayı tebrik etmektedir." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Küresel İklim Eylemi Gündemi kapsamındaki girişimlerine, özellikle de 2035'e kadar küresel elektrifikasyona yönelik "35'e 35" Taahhüdü'ne büyük değer verdiklerinin altını çizen Andriulaityte, taahhütlerin somut eylemlere dönüştürülmesi gereken Cop31'e dünyanın gözünün çevrildiğini belirtti.

Andriulaityte, bu konferansın Paris Anlaşması'na yönelik ortak bağlılığı yeniden teyit etmesi ve çok taraflı iklim işbirliğinin somut sonuçlar ortaya koyabileceğini göstermesini umduklarını aktardı.

Bu sonuçların emisyon azaltımı, iklim değişikliğine uyum ve uygulama araçları alanlarında dengeli sonuçlara ulaşılması anlamına geldiğini vurgulayan Andriulaityte, emisyon azaltımına yönelik hedeflerin yükseltilmesi konusunda güçlü mesaj verilmesine ihtiyaç duyduklarına dikkati çekti.

Litvanya için fosil yakıtlardan uzaklaşmanın yalnızca iklim eylemiyle ilgili bir mesele olmadığına dikkati çeken Andriulaityte, bunun enerji güvenliğini de güçlendirdiği, sürdürülebilir büyüme ve inovasyon için yeni fırsatlar oluşturduğu değerlendirmesini yaptı.

Andriulaityte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çevreye etkilerine işaret ederek "Rusya, neden olduğu çevresel tahribattan ve sera gazı emisyonlarından sorumlu tutulmalıdır." görüşünü paylaştı.

Litvanyalı Bakan, COP31 ve sonrasında, iklim ve enerji alanlarında Türkiye ile yakın işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekledikleri mesajını verdi.

Kaynak: AA