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Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen NATO Edge 2026'nın üçüncü günü etkinlikleri ve kapanış genel oturumuyla tamamlandı.

Genelkurmay Başkanlığı sorumluluğunda ve İzmir Valiliği desteğiyle İzmir Fuar Merkezi'nde, NATO karar vericilerini, askeri makamları, müttefik ülkelerin kamu kurumlarını, savunma sanayi temsilcilerini ve akademik çevreleri bir araya getiren etkinlik kapsamında 25'ten fazla ülkeden yaklaşık 300 firma stant açtı.

Türkiye'den 30 kuruluş da mühendislik birikimini ve üretim kabiliyetini NATO üyesi müttefik ülkelerin karar alıcılarıyla paylaştı.

Etkinlikte, NATO'nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları, savunma sanayisi ile işbirliği imkanları ve yenilikçi teknolojilerin askeri kabiliyetlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Uydu muhaberesi, bulut teknolojileri, siber güvenlik, birlikte çalışabilirlik ile yapay zeka başta olmak üzere savunma ve güvenlik alanındaki güncel teknolojik gelişmeler değerlendirildi.

Sergilerin yanı sıra teknolojik gelişmeler konusunda eş zamanlı olarak düzenlenen birçok panelde ise tecrübe paylaşımı ve mevcut teknolojilerin askeri alana taşınması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu kapsamda NATO ve sektör temsilcilerine sunum yapma fırsatı veren canlı ürün tanıtımları ve teknoloji gösterileri gerçekleştirildi.

Son gün etkinlikleri

NATO Edge 26'nın üçüncü ve son gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

NATO Kamu ve Gizli Bulutlarında Uygulama Geçişi ve Modernizasyonu oturumunda NATO uygulamalarının kamuya açık ve gizli bulut ortamlarına taşınması ele alındı.

NATO'ya güvenilir bir bilgi kaynağı sağlaması kapsamında "Yetenek Sunumu için Bilgi Yönetimi" oturumunda NATO'ya ek uydu iletişim kapasitesi sağlayarak, görev talepleri mevcut kapasiteyi aştığında dayanıklılığı ve esnekliği güçlendirmesi planlanan "SATCOM" projesine değinildi.

NATO'nun konuşlandırılabilir hava komuta ve kontrol kabiliyetini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Dağıtılabilir AirC2 Yeteneği", temel coğrafi hizmetler sağlamak için hazırlanan "Jeo-uzamsal Kurumsal Temel Hizmetler" ile "Ağ Oluşturma ve Sergi" etkinlikleri de katılımcılara sunuldu.

"Dünyanın en iyi ürünleri, en çok tercih edilen ürünlerdir"

Etkinlik, NATO Edge'den sonra neler olacağını ve nelerin değişeceğini içeren "Sınırsızlığın ötesinde - NATO'nun 2027'de Sizden Bekledikleri" kapanış genel oturumuyla sona erdi.

NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCIA) Genel Müdürü Dr. Dylan Browne, oturumdaki konuşmasında NATO olarak veri alanında belirledikleri son standartlardan dolayı gurur duyduklarını, teknolojilere uyum sağlayabilmek adına 32 üye ülkenin tamamının birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Sanayinin işlerini yürütmesi, kendilerine ürün ve hizmet sunulmasını kolaylaştırmak gerektiğini belirten Browne, "Mevcut olan ürün ve hizmetlere yönelirsek sanayinin bize çözüm sunma imkanı artar. Dünyanın en iyi ürünleri, en çok tercih edilen ürünlerdir. Çünkü bu ürünler bir sorunu çözüyor ve çok sayıda insan da bu çözümlerden fayda sağlıyor. Kendi ihtiyaçlarımızı sanayide, özellikle de ticari sektörde karşılığı bulunan sorunlarla örtüştürmeye çalışırsak sanayinin bize destek olma ve başarılı sonuçlar elde etme olasılığı artar." ifadelerini kullandı.

Projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak konusunda geçmişte eksikliklerinin bulunduğunu ve bu konuda hala sorun yaşandığını ancak açığı kapattıklarını dile getiren Browne, şöyle devam etti:

"Proje talebinde yüzde 20 ile 30'luk bir artışı karşılayabilecek kapasiteyi geliştirmemiz gerekiyor. 2,7 milyar dolarlık rakamdan söz ettik. Bu önceki döneme kıyasla daha yüksek bir rakam. Kuruluşun bu hedefi gerçekleştirebilmek için daha verimli çalışması gerekiyor. Malzeme ve sistemlerde yıpranma ve kayıp yaşanması gerçek bir durum. Üretim hacmi ve miktarları konusunda daha iddialı olmamız gerekiyor."

Türkiye'ye teşekkür

Dr. Dylan Browne, organizasyonun düzenlenmesinde Türkiye'nin ev sahipliğine dikkati çekerek, "Öncelikle ev sahibi ülkeye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin desteği olmasaydı bu olağanüstü etkinliğin gerçekleştirilmesi mümkün olmazdı. Güvenlik ve lojistik açısından arka planda yürütülen çalışmaları pek çok kişinin görmediğini düşünüyorum. Faaliyet gösterdiğimiz alanın niteliği nedeniyle bu etkinliği düzenlemek kolay değil. Bu organizasyonun hayata geçirilmesi için çok büyük bir emek harcandı." diye konuştu.

KBRN savunma faaliyeti başarıyla tamamlandı

17-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen NATO Edge 2026'nın gerçekleştirildiği fuar alanı için de geniş güvenlik önlemi alındı.

Alanın 24 saat esasıyla tespit, teşhis, izleme ve dekontaminasyon gibi kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) korunması faaliyeti Milli Savunma Bakanlığı KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Savunma Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde kuvvet komutanlıklarının KBRN keşif timleri ve "Müşterek KBRN Bilgi Yönetim Sistemi" ile birlikte icra edildi.

Üçüncüsü düzenlenen programda ilk olma özelliği taşıyan KBRN savunma faaliyetinin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

ajseti

Kaynak: AA