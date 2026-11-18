Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen "NATO EDGE 2026"nın ikinci gününde şirketler NATO ve sektör temsilcilerine ürünlerini tanıttı.

İzmir Fuar Merkezi'nde; NATO karar vericilerini, askeri makamları, müttefik ülkelerin kamu kurumlarını, savunma sanayi temsilcilerini ve akademik çevreleri bir araya getiren "NATO EDGE 2026" kapsamında 25'ten fazla ülkeden yaklaşık 300 firma stant açtı.

Türkiye'den 30 kuruluş da mühendislik birikimini ve üretim kabiliyetini NATO üyesi müttefik ülkelerin karar alıcılarıyla paylaştı.

Etkinliğin ikinci gününde şirket temsilcileri, NATO ve sektör temsilcilerine ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

NATO İletişim ve Bilgi Ajansı Genel Müdürü Dylan Browne, NATO Savunma Sanayi, İnovasyon ve Silahlanmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tarja Jaakkola başta olmak üzere etkinliğe katılanlar üst düzey isimler firmaların sergilerini gezdi.

Yerli ve yabancı katılımcılar da firmaların stantlarını ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.

"Geçen senenin 2 katı katılım var"

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Ömer Korkut, AA muhabirine, NATO EDGE etkinliğinin bir fuardan çok bilgi ve ağ teknolojileri ile bilişim, siber güvenlik, uydu teknolojileri alanında yoğunlaşan bir konferans olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılımın geçen yıla oranla arttığını vurgulayan Korkut, "İzmir'de düzenlenmesi vesilesiyle bu fırsatı değerlendirip hem ürünlerimizi NATO'ya tanıtmak, hem de NATO'ya iş yapmaya aday veya iş yapan firmalarla birebir görüşmeler ayarlayabilmek adına bu etkinliğe katıldık. NATO ülkeleri yüzde 5 harcama taahhüdü verdikten sonra buradaki kaynaklar da çoğaldı. Bu nedenle bu etkinliğe katılım da arttı. Geçen senenin 2 katı katılım var. Dolayısıyla bundan sonra bu etkinlik belki daha da büyüyecek ve NATO'nun gerçekten bir nevi savunma fuarı haline gelmeye aday olacak." diye konuştu.

Korkut, 21 yıllık bir savunma şirketi olarak NATO'ya kendilerini daha fazla tanıtmak istediklerini vurguladı.

Siber güvenlik yazılım firması Klearis'in üst yöneticisi Gökmen Güreşçi ise her dosyada tam güven prensibiyle çalıştıklarını söyledi.

Dosyaları sterilize eden bir sistemleri olduğunu anlatan Güreşçi, "Dosyaları temiz hale getiriyoruz. Dosyaların içerisinde bilinen ya da bilinmeyen bir zararlı varsa bunların ortadan kaldırılmasını sağlıyoruz. Aslında bunu bizim çoğu rakibimiz globalde yer alıyor. Bu alanda biz bunu Türkiye'de ilk geliştiren ve hala devam eden bir firmayız." dedi.

Çok sayıda ikili görüşme ve toplantının da gerçekleştirildiği NATO EDGE 2026, yarın tamamlanacak.

Kaynak: AA