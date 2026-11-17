NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCIA) Genel Müdürü Dr. Dylan Browne, İttifak'ın "tek bir vizyon, tek bir mücadeleye" sahip olduğunu kaydederek, muhtemel krizlere karşı İttifak'ın sınavları olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 17-19 Kasım'da İzmir Fuar Merkezi'nde düzenlenen "NATO EDGE 2026" Etkinliği başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Browne, askeri ittifakın "tek bir vizyon, tek bir mücadeleye" sahip olduğunu ve NATO'nun değişim geçirdiğine dikkati çekerek "Mücadelenin yaşandığı yer, yani 'cephe hattı' (edge), asıl önemli olan noktadır." dedi.

Muhtemel krizlere karşı İttifak'ın sınavları olduğunu kaydeden Browne, "NATO'nun önünde basit bir sınav var. Bu gece savaşa hazır mıyız? Gelecek yıl değil. Bir sonraki programın hayata geçmesini bekleyerek değil. Bu gece, hemen şimdi. Bir kriz patlak verdiğinde, artık harekete geçmek için çok geç kalınmış demektir." diye konuştu.

Söz konusu sınavı geçmek için "NATO'nun hızla değiştiğine" dikkati çeken Browne, İttifak'taki ülkelerin 2035'e kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ini savunma ve güvenliğe ayırmayı taahhüt ettiklerini anımsattı.

"Transatlantik bir savaş bulutu"

Browne, taahhütlerin "sadece kağıt üzerinde kalacak bir söz olmadığını" kaydederek şunları söyledi:

"Müttefikler, temel savunma yatırımlarını artırdı ve Ankara'daki (temmuzda) zirvede liderler daha da ileri gitti. NATO, 50 milyar dolarlık yeni tedarik projelerini de ekledi. Bu, NATO 3.0'dır. Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa. Yani sorumluluğun 32 müttefik arasında paylaşıldığı ve teknolojinin merkezde yer aldığı bir yapı."

Browne, İttifak'taki ülkelerin liderlerinin "transatlantik bir savaş bulutu (warfighting cloud) oluşturma ve gelişmiş yapay zeka modellerini benimseme" konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Yapay zeka ve bulut teknolojilerinin her şeyi kökten değiştiren unsurlar olduğunu belirten Browne, "Daha fazla verinin korunması gereken daha fazla alan demektir. Güvenlik, sonradan eklenen bir unsur değil, sisteme en başından entegre edilmiş bir yapı olmalıdır." dedi.

Karmaşıklaşmakla suçlanan NATO

Yapay zeka ve bulut teknolojilerinin??????? İttifak içindeki sistemin her katmanına taşınması gerektiğine işaret eden Browne, bulut ortamından karargahlara, kokpitlere, gemilere, denizaltılara kadar verinin kesintisiz bir şekilde taşınması gerektiğini söyledi.

Browne, söz konusu "katmansal taşınma" çerçevesinde "bir noktaya dokunulduğunda tüm sistem harekete geçeceğini" kaydederek, "İşte önümüzdeki değişimin ölçeği bu." dedi.

NATO'nun sıklıkla "yavaş olmak ve gereğinden fazla karmaşıklaşmakla" suçlandığına işaret eden Browne, "Bunun gerçekten zorlu bir süreç olduğunu anlayabiliyorum. Ancak bunu değiştireceğiz. Daha çevik bir yapıya kavuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Siber güvenlik alanında "dinamik pazar"

İttifak içinde güvenli bulut hizmetleri sözleşmesi imzalandığını anımsatan Browne, siber güvenlik alanında yeni bir dinamik pazar yeri oluşturduklarını belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO Edge etkinliğine katılanların sayısının, öncekilere kıyasla iki katından fazla olduğuna dikkati çeken Browne, "(Bu) Şimdiye kadarki en büyük organizasyonumuz. Etki alanımızı genişletiyoruz. Kapıları açıyoruz. NATO'yu, endüstrinin sunduğu en iyi çözümlerle buluşturuyoruz." diye konuştu.

İhale ve iş teslimi arasındaki fark

Browne, NATO'nun gelecek iki yıl içinde bulut teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, komuta kontrol sistemleri, uzay çalışmaları pazarlarına yönelik 2,7 milyar avroluk iş hacmi kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

Yatırımlara yönelik ihale ve sözleşme süreçlerine değinen Browne, İttifak içinde "sözleşmeyi kazanma ile sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmenin" arasındaki farka dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Doğrudan endüstrinin içinden (bu göreve) geldim. Gerçekliğinizi biliyorum. İhaleyi kazanmak ile işi teslim etmek bambaşka süreçlerdir. Sizden ricam, lütfen en iyi teknolojilerinizi getirin. Geçen yılın ürününü, üzerine yeni bir etiket yapıştırılmış halde istemiyoruz. Sizden en çok gurur duyduğunuz işinizi bekliyoruz. Ayrıca kararlı olduğunuzu göstermek için en güçlü ekibinizi, yani lider kadronuzu getirin. İşin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanması, tasarım aşamasından itibaren güvenli olması ve tam uyumlu çalışabilmesi de beklentimiz."

"Sistem çalışıyor mu?"

NATO'daki 32 müttefik ülkenin tamamından büyük ya da küçük şirketlerin katılımını istediklerini kaydeden Browne, İttifak içinde göreve sevk edilen silahlı kuvvetler mensuplarının "güveneceği teknolojilere" sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Browne, "(İttifak mensubu askerler) Sistemin hangi ulus tarafından kurulduğunu, hangi kurum tarafından satın alındığını ya da hangi şirket tarafından tedarik edildiğini sormayacaklardır. Tek bir soru soracaklar: Çalışıyor mu? Bizim görevimiz, bu sorunun cevabının her zaman 'evet' olmasını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Dirençli olmak, korunabilmek için artık yalnızca insan aklına güvenemeyiz"

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Oksana Ferchuk konuşmasında, eylülde Rusya'nın dijital altyapılarına düzenlediği saldırılara değinerek veri merkezlerinin, mobil operatörlerin, bağlantı noktalarının hedef alındığını ifade etti.

Karadaki tesislerin yok edilebileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Ferchuk, bir ya da iki tür bağlantısallığa güvenilmemesinin ve çeşitliliğin önemli olduğunu belirtti.

Ferchuk, bu nedenle hem sivil hem askeri mobil ağlarla ve uydularla ilgilendiklerini dile getirerek dijital altyapılarını saldırılara karşı dirençli olması için tasarladıklarını kaydetti.

Siber saldırı konusunun NATO üyelerini ve Avrupa ülkelerini de ilgilendirdiğini ifade eden Ferchuk, "(Saldırılarda) Manzarayı anında değiştirmek ve içerideki altyapıya zarar vermek amacıyla yapay zeka kullanıyorlar. Dirençli olmak, korunabilmek için artık yalnızca insan aklına güvenemeyiz." diye konuştu.

Ferchuk, verilerin tespiti ve dezenformasyonun analizi için diğer araçlara da başvurulması gerektiğini vurgulayarak banka ve posta sistemi, alışveriş, e-ticaret gibi dijital hizmetlerin kullanılmasının özel sektörün önemini gösterdiğine işaret etti.

Bu sistemlerin siber saldırılara karşı daha az hazırlıklı olduğuna dikkati çeken Ferchuk, özel sektörde de büyük dijital sistemlerin korunmasının öğrenilmesi gerektiğini kaydetti.

Ferchuk, demir yolları, ulaşım, köprüler gibi alanlarda yeniliklere gittiklerini söyleyerek sorunlara hatalardan öğrenilerek esnek ve hızlı yanıt verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

NATO ittifakının durumunun hızla değiştirilebilmesinin yolunun tedarik yöntemlerinin değiştirilmesiyle olabileceğini söyleyen Ferchuk, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da ön cepheler tamamen çevrim içi. Bu nedenle bağlantısallık çok önemli. Bu dijital çağda ve dijital sektörde zaten yapay zeka destekli kapasitemiz var. Birçok veriyi analiz ediyoruz. Ekipmanlarımıza otonom modu getiren yapay zekayı tüm ekipmanlarımıza ekledik. Bu teknoloji çok etkili olduğunu gösterdiği için yapay zekanın bu şekilde kullanımı son derece artacak."

Ferchuk, bazı Avrupalı çalışma arkadaşlarının yapay zekanın kullanımından endişeli olduğunu ve büyük oranda kullanılmasından emin olamadığını aktararak meselenin bu teknolojiyi kullanıp kullanmamak olmadığını ifade etti.

Bu teknolojinin nasıl daha hızlı kullanılabileceğinin ve hatalardan nasıl ders çıkarılabileceğinin düşünülmesi gerektiğini kaydeden Ferchuk, internet gibi yapay zekanın da harika bir araç olduğunun anlaşılacağını belirtti.

NATO'da dijital dönüşümün ve işbirliğinin önemi

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün de NATO Edge 2026'ya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, etkinliğin askeri deneyim ve savunma sanayisinin yenilikçi çözümlerini bir araya getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne de ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ergün, zirvede kabul edilen NATO İnovasyon Ölçeklendirme Paketi ile sanayi kuruluşlarının NATO'yla işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlayan girişimlerin, yeni teknolojilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Ergün, küresel güvenlik ortamının giderek daha karmaşık hale geldiğine işaret ederek, çatışmalar, terörizm, bölgesel istikrarsızlık ile siber tehditlerin, hazırlıklı ve dayanıklı olmanın önemini ortaya koyduğunu söyledi.

NATO'da dijital dönüşümün ve işbirliğinin önemine dikkati çeken Ergün, NATO'nun dijital dönüşümünün, müttefikler arasında koordinasyonu ve karar alma süreçlerini güçlendirdiğini kaydetti.

Ergün, veri odaklı yönetim, bulut bilişim, yapay zeka ve siber güvenliğin etkinliğin temel gündem maddeleri arasında bulunduğunu aktararak, Türkiye'nin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Kaynak: AA