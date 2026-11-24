Merz, Avrupa'nın Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu Rutte ile toplantıda açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu ve barış görüşmelerinin yakında beklenildiğini söyledi. Merz, Ukrayna'nın NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu, Rutte ise önce gerçek müzakerelerin başlaması gerektiğini belirtti.
BERLİN, 24 Kasım (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu ve Ukrayna, Rusya, Avrupa ve ABD'nin katılımıyla danışmanlar düzeyinde barış görüşmelerinin yakında gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi.
Merz pazartesi günü Almanya'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısı düzenledi.
Merz, Rusya'nın görüşmelere katılmasını umduğunu belirterek, Ukrayna'nın NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantilerine ihtiyaç duyacağını ve bu tür garantilerin NATO üyeliğine oldukça yakın bir nitelik taşıdığını ifade etti.
Rutte ise öncelikle gerçek barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, Avrupalı ortakların ABD ve Ukrayna ile yakın koordinasyon içinde olduklarını ve ortak bir tutum sergilediklerini söyledi.