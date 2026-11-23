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NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO ve Avrupa'nın güvenliğine önemli katkılar sağladığını belirterek, müttefikler arasında savunma sanayisi engellerinin kaldırılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, NATO PA Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Berlin'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO müttefikleri arasında savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Savunma sanayisinde ortak üretim ve teknoloji transferinin önem taşıdığını belirten Çavuşoğlu, Lahey'deki NATO Zirvesi'nde de gündeme gelen bu konularda Ankara'da güçlü taahhütlerde bulunulduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, savunma sanayisi ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Müttefikler arasında savunma sanayisi alanındaki engellerin tamamen kaldırılması için biz de çaba sarf ediyoruz. Bu konudaki değişiklik önergelerimiz, burada kabul edilen raporlara sunuldu ve raportörler tarafından da kabul edildi." dedi.

Terörle mücadele öncelikli konulardan biri olmaya devam ediyor

Terörle mücadelenin NATO'nun karşı karşıya olduğu iki temel tehditten biri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, özellikle güney kanadındaki müttefik ülkelerin bu konuya önem verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde ve Cumhur İttifakı'nın desteğiyle yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecine işaret etti.

Mecliste de sürece geniş destek bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, terör tehdidinin yalnızca Türkiye'yle sınırlı olmadığını, bölgede farklı motivasyonlarla terör faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, bu nedenle terörle mücadelenin NATO gündemindeki öncelikli konulardan biri olmayı sürdüreceğini söyledi.

Avrupa'nın güvenliği AB üyeliğiyle sınırlandırılmamalı

NATO-AB işbirliğine de değinen Çavuşoğlu, güçlü bir NATO için güçlü bir Avrupa'nın önemine işaret ederek, Avrupa'nın güvenliğinin yalnızca AB üyesi ülkelerin güvenliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

AB üyesi olmayan ülkelerin güvenlik alanındaki işbirliğinin dışında tutulmaması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği'nin bu konuda biraz dışlayıcı bir eğilimi var. Biz de bunu dengelemeye çalışıyoruz. Birleşik Krallık, Norveç ve AB üyesi olmayan diğer ülkelerle birlikte bu yaklaşımı dengeliyoruz. Çünkü güvenlik ayrılmaz bir bütündür. Zaten 360 derece güvenlikten bahsediyoruz."

Avrupa güvenliğinin AB içi ve AB dışı şeklinde ayrıştırılmasının NATO açısından da güçlü bir Avrupa hedefini zayıflatacağını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'ya ve Avrupa'nın güvenliğine en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'nin bu konudaki geleneksel yaklaşımına karşı sunduğu değişiklik önergelerinin de kabul edildiğini belirtti.

Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği vurgusu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın NATO PA Genel Kurulu'nun önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de genel kurula hitap ettiğini hatırlattı.

Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin de toplantılarda gündeme geldiğini aktaran Çavuşoğlu, son dönemde ticari gemilere yönelik saldırıların arttığına dikkati çekti.

Hem Rusya hem de Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırılara işaret eden Çavuşoğlu, "Bu saldırıların sona ermesi, dünya gıda güvenliğinin ve seyrüsefer güvenliğinin tesis edilmesi için çaba sarf eden bir ülkeyiz. Her iki tarafla da görüşmeye devam ediyoruz. Bu konuda ciddi diplomatik çabalarımız var." ifadelerini kullandı.

Önerilerimizin yüzde 99'u kabul ediliyor

Türk heyetinin NATO PA çalışmalarına aktif katkı sunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, toplantılara yalnızca katılım sağlamak amacıyla gelmediklerini, Dışişleri Bakanlığının da desteğiyle rapor ve kararlara yönelik somut katkılar yaptıklarını söyledi.

Türkiye heyetinin sunduğu öneri ve tekliflere yapıcı yaklaşıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Verdiğimiz değişiklik önergeleri ve diğer önerilerimizin yüzde 99'u kabul ediliyor. Yüzde 1 oranında ise raportörlerden ve diğer arkadaşlardan gelen uzlaşı önerileri oluyor, onları da kabul ediyoruz. Uzlaşı da son derece önemli." diye konuştu.

Genel kurul çalışmalarının verimli ve sonuç odaklı ilerlediğini kaydeden Çavuşoğlu, müttefiklik ruhunun ön planda tutulduğunu ifade etti.

Türkiye-Almanya ilişkileri de gündemde

Berlin'deki temasları kapsamında Türkiye-Almanya ilişkilerini de değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Alman heyet başkanı ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yakın ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Wadephul'un NATO PA'daki Alman heyetinin başkanlığını yaptığı dönemde kendisiyle yakın çalışma yürüttüklerini aktaran Çavuşoğlu, Wadephul'un bakan olacağını kendisine önceden söylediğini ve atamasının ardından ilk tebrik edenlerden biri olduğunu anlattı.

Wadephul ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yakın işbirliği içinde çalıştığını belirten Çavuşoğlu, Almanya'nın önümüzdeki günlerde E4 toplantısına ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Yurt dışı ziyaretlerinde Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Berlin'de gerçekleştirdikleri buluşmada vatandaşların talep ve beklentilerini dinlediklerini söyledi.

Kaynak: AA