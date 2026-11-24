Yle, Rusya'nın sınıra 60 km mesafedeki Kamenka Üssü'nü yenilediğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yle, Rusya'nın sınıra 60 kilometre mesafedeki Kamenka Üssü'nde yenileme çalışması yaptığını uydu görüntüleriyle duyurdu. Haberde kapasitenin 4 binden 11 bine çıkarılacağı iddia edildi; çalışmanın NATO'nun bölgedeki varlığıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.
Finlandiya, Rusya'nın ülke sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Kamenka Askeri Üssü'nde yenileme çalışmalarına başladığını uydu görüntüleriyle duyurdu.
Finlandiya kamu yayın kuruluşu Yle'nin haberinde, ülkenin sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Rusya'ya ait Kamenka Askeri Üssü'ne ilişkin uydu görüntüleri paylaşıldı.
Haberde, askeri üs bölgesinde bulunan eski yapıların yıkıldığının ve yenilerinin inşa edilmeye başlandığının açık bir şekilde görüldüğü ifade edildi.
Kamenka'nın Rusya'nın Finlandiya sınırı yakınlarındaki "en önemli kara kuvvetleri merkezi" olduğu aktarılan haberde, yenileme çalışmaları kapsamında askeri kapasitenin 4 binden 11 bine çıkartılmasının planlandığı iddia edildi.
Üs bölgesinde yeni atış poligonları, eğitim merkezleri ve diğer askeri tesislerin inşasının uydu görüntülerinde yer aldığı belirtilen haberde, Rusya'nın yenileme çalışmasının, NATO'nun bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesiyle bağlantılı olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Haberde, Kamenka'daki yenileme çalışmaları kapsamında askerlerin ailelerinin kalabileceği konutların da yenilendiği kaydedildi.