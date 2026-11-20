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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirerek, olay üzerine NATO savaş uçaklarının havalandırıldığını ve müttefiklerin caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile gece boyunca ülkenin hava sahasında yaşanan ciddi ihlaller hakkında görüştüğünü belirtti.

Rutte, "Polonya hava sahasının gece boyunca ciddi biçimde ihlal edilmesi konusunda Donald Tusk ile görüştüm. NATO savaş uçakları buna karşılık olarak havalandırıldı." ifadelerini kullandı.

Polonya ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Rutte, "Caydırıcılık ve savunma kabiliyetimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Rutte, olayın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşın bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu olay açıkça tehlikeli. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşının bir sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın saldırılarını ve Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı kınayan Rutte, "Müttefikler olarak birlik içinde durmaya ve Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." mesajını verdi.

Polonya hava sahasının ihlal edilmesi

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, sabah saatlerinde ülkenin hava sahasının ihlal edildiğini ve Ukrayna sınırına yakın Bilgoraj ilçesinde bir cismin düşmüş olabileceğini açıklamıştı.

Olası düşüşün ardından bölgede arama çalışmaları başlatılırken, vatandaşlardan cisim parçaları bulmaları halinde bunlara yaklaşmamaları ve yetkililere haber vermeleri istenmişti.

Komutanlık Sözcüsü Yarbay Jacek Goryszewski, Polonya hava sahasına yönelik iki ayrı ihlalin incelendiğini bildirmişti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise hava sahası ihlaliyle bağlantılı olarak bölgede hava saldırısı tehdidi bulunmadığını duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Polonya hava sahasında yürütülen askeri hava operasyonlarının sona erdiği ve hava savunma sisteminin standart faaliyetlerine döndüğü açıklanmıştı.

Hava sahası ihlali nedeniyle Rzeszow-Jasionka Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi geçici olarak tahliye edilmiş, havalimanı daha sonra yeniden uçuşlara açılmıştı.

Kaynak: AA