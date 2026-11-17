Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiltere'de Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle bu ayın başında gözaltına alınan 41 yaşındaki ABD Kara Kuvvetleri subayı, ABD ordusuna teslim edildi. İngiliz terörle mücadele polisi, soruşturmanın da Amerikalı yetkililere devredildiğini açıkladı; gelişmeyi BBC duyurdu.

Kıdemli subay geçen hafta İngiltere'nin batısındaki Gloucester yakınlarında yakalanmıştı. Kimliği açıklanmayan askerin, ulusal güvenlik ve casusluk şüphesiyle ABD ordusunun gözetiminde tutulduğu bildirildi.

NATO'NUN ACİL MÜDAHALE KARARGÂHINDA GÖREVLİYDİ

BBC'nin edindiği bilgiye göre subay, Gloucestershire'ın Innsworth bölgesindeki Imjin Kışlası'nda görev yapıyordu. Kışla, NATO'nun Müttefik Acil Müdahale Kolordusu'nun (ARRC) karargâhı olarak kullanılıyor.

İngiliz polisi daha önce subayın, 2023 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nın birinci ve üçüncü maddeleri kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu. Bu maddeler, korunan bilgileri ele geçirmeyi ya da ifşa etmeyi ve yabancı bir istihbarat servisine yardım etmeyi kapsıyor.

Terörle Mücadele Polisi'nin başındaki Emniyet Müdür Yardımcısı Laurence Taylor, "Sonrasında soruşturmanın Amerikalı ortaklarımıza devredilmesine karar verildi" dedi. Taylor, "Bunlar son derece ciddi iddialar. Ortak tepkimiz, bu tür casusluk faaliyetlerinden şüphelendiğimiz her yerde hızlı ve kararlı davranacağımız mesajını vermeli" diye konuştu.

FBI DİREKTÖRÜ: YEMİNİNE İHANET EDENE SIFIR TOLERANS

FBI Direktörü Kash Patel, bir subayın "casusluk soruşturması ve FBI, ABD Kara Kuvvetleri ile İngiliz ortaklar arasındaki yakın iş birliği sonucunda" gözetim altına alındığını söyledi. Patel, "Bu FBI'ın, ABD'ye ettiği yemine ihanet eden ya da ulusal güvenliğimizi riske atan hiç kimseye toleransı yoktur" ifadesini kullandı.

ABD'li Tuğgeneral Sean Stinchon da davanın, yeminini çiğnediğinden şüphelenilen her asker için "sert bir uyarı" olması gerektiğini belirtti. Stinchon, "Silah arkadaşlarının güvenine ihanet ettiğinden ve ortak savunmamızı tehlikeye attığından şüphelendiğimiz herkesi tespit edeceğiz ve adaletin yerine gelmesini sağlayacağız" dedi.

Kaynak: BBC