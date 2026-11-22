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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya hava sahasının ihlal edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirerek, "NATO, Polonya topraklarının her santimetresini savunacak." dedi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre Rutte, Polonya'nın başkenti Varşova'daki temasları kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya hava sahasının ihlaline ilişkin olayın koşullarının henüz netleştirilmediğini ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Hava sahasının ihlal edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendiren Rutte, Polonyalı liderlerle iletişim halinde olduğunu ifade etti.

Polonya'nın NATO'nun güçlü bir müttefiki olduğunu ve ülkenin iyi askeri birliklere sahip bulunduğunu belirten Rutte, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Rutte, NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in savunma ve caydırıcılık sistemini tehdit eden unsurların nerede bulunduğunu tespit etmek ve gerekmesi halinde değişiklikler yapmak için gereken çalışmaları yürüteceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Polonya hava sahasının benzer şekilde yeniden ihlal edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine kesin yanıt veremeyeceğini belirtti ve "NATO, Polonya topraklarının her santimetresini savunacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin Polonya'daki askeri üslerinin sayısının artırılması ihtimaline ilişkin soruya karşılık Rutte, bunun Polonya ile ABD arasındaki bir mesele olduğunu belirtti.

Rutte, ABD'nin Avrupa'daki tüm askeri güçlerinin konuşlandırılmasını gözden geçirdiğini, bu konuda bazı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Polonya hava sahasının ihlal edilmesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 20 Kasım'da Polonya hava sahasına giren 3 cismin ülke topraklarına düştüğü açıklanmış, bunlardan birinin Kh-101 tipi Rus seyir füzesi olduğu belirlenmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya hava sahasının ihlal edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirerek, olay üzerine NATO savaş uçaklarının havalandırıldığını ve müttefiklerin caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi sürdüreceğini bildirmişti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya kaynaklı olduğunu kesin olarak bildiklerini ve olayın kasıtlı bir provokasyon olabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA