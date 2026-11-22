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Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin sert ve yumuşak gücünü dengeli kullanan akıllı bir güç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Türk Demokratlar Birliği (UID) Berlin teşkilatının düzenlediği etkinliğe katılan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası sorunların çözümünde öncülük yapan bir ülke olduğunu belirterek, bunun ekonomik ve askeri gücün yanı sıra insani yardımlar ve arabuluculuk faaliyetleriyle desteklenen yumuşak güç sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ekonomik gücünün olmazsa olmaz olduğunu, askeri gücünün de sert gücünün önemli bir unsurunu oluşturduğunu ifade ederek, "Diğer taraftan insani yardımlardan arabuluculuğa kadar, adil ve tarafsız bir yaklaşım sergileyen, arabuluculukta marka olmuş bir ülke olarak yumuşak gücümüzün de dünyaca bilinmesi önemli. Asıl önemlisi, sert güçle yumuşak gücü nerede ve nasıl dengeli bir şekilde kullanmayı bilen, dolayısıyla akıllı güç olan bir ülke olabilmek. Türkiye olarak bunu çok şükür başardık." dedi.

Türkiye'nin kendi kendine yeterli olması gücüne güç katıyor

Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda kendi kendine yeterli hale gelmesinin, özellikle savunma sanayisindeki gelişmelerin ülkenin gücünü artırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, güçlü ve istikrarlı Türkiye'nin öneminin bugün herkes tarafından daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Bölgenin çatışmalar ve savaşlarla çevrili olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, dünyadaki çatışmaların ve savaşların yüzde 60'ından fazlasının Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşandığını anlattı.

Çavuşoğlu, buna rağmen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikrarlı şekilde yoluna devam ettiğine işaret ederek, ülkenin karşılaştığı sorunlara rağmen bölgesinde önemli bir aktör olduğunu vurguladı.

Bir ülkenin gücünün yalnızca asker sayısı veya savunma sanayisindeki kapasitesiyle ölçülemeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, yumuşak gücün ve diplomasinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Türkiye'nin bölgesel çatışmaların sona erdirilmesi ve küresel sorunların çözümü için aktif diplomasi yürüttüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugün seven de sevmeyen de Türkiye'nin artık küresel bir aktör olduğunu kabulleniyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası kuruluşların reforma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve diğer küresel ve bölgesel kuruluşların mevcut sorunları çözmekte yetersiz kaldığını belirten Çavuşoğlu, bu kuruluşların insanlığın beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Uluslararası kuruluşların büyük bölümünün savaşların ardından kurulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, BM, AB, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve NATO gibi yapıların bugünün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Bunların yenilenmesi için yeni bir savaşa ihtiyaç yok." diyerek uluslararası sistemde reform yapılmasının önemine işaret etti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu yönde önemli çabalar sarf ettiğini aktaran Çavuşoğlu, bölgesel istikrarın güçlendirilmesi açısından Suriye'nin normalleşmesinin ve Irak başta olmak üzere bölge ülkelerindeki durumun iyileşmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi

Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesinin Türkiye'nin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, savaşın bitirilmesi için geçmişte önemli diplomatik girişimlerde bulunduklarını hatırlattı.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı müzakerelerde tarafların anlamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini ve ateşkese çok yaklaşıldığını aktaran Çavuşoğlu, ancak daha sonra yaşanan gelişmeler nedeniyle sürecin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Maalesef özellikle bazı müttefiklerimiz savaşın bitmesini istemediler. Başta o günkü ABD yönetimi ve İngiltere'deki hükümet olmak üzere." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın o dönemde savaşın sona ermesi için samimi çaba gösterdiğinin ve Türkiye'nin girişimlerine destek verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, bunu bizzat tecrübe ettiğini dile getirdi.

Diplomatik girişimlerin tümüyle sonuçsuz kalmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, Tahıl Anlaşması, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin uygulanması ve esir takası gibi önemli gelişmelerin hayata geçirilmesinde Türkiye'nin rolüne dikkati çekti.

Karadeniz'de son dönemde yeniden artan gerilime ve gemilere yönelik saldırılara da değinen Çavuşoğlu, son zamanlarda saldırıların azaldığına işaret ederek, Türkiye'nin her iki tarafla da görüşmelerini sürdürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ile ilişkilerin geliştirilmesinin Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çeken Çavuşoğlu, Almanya'nın dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Türk vatandaşının iki ülke arasında önemli bir bağ oluşturduğunu ifade eden Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türklerle gurur duyduklarını vurguladı.

Almanya'daki Türk toplumunun ekonomi, spor ve sanat başta olmak üzere birçok alanda önemli başarılara imza attığını vurgulayan Çavuşoğlu, binlerce kişiye istihdam sağlayan küçük, orta ve büyük ölçekli Türk işletmelerinin bulunduğunu kaydetti.

Türk toplumunun siyasetteki temsilinin ise henüz istenilen seviyede olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Siyasette yer almak için biraz daha fazla çaba sarf ettiğimiz zaman buradaki Türk toplumunun önemi artar." diye konuştu.

Kaynak: AA