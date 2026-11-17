Haber: Hande ÖZTÜRK- Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde, Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen NATO EDGE 2026, İzmir Fuar Merkezi'nde başladı. 30'u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katıldığı etkinlikte NATO'nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları ve savunma sanayisiyle iş birliği imkanları ele alınacak.

MSB bünyesinde, Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen NATO EDGE 2026, İzmir Fuar Merkezi'nde başladı. 30'u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katıldığı 19 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte NATO'nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları ve savunma sanayisiyle iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Oksana Ferchuk, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska ve NATO İletişim ve Bilgi Ajansı Genel Müdürü Dylan Browne yaptı.

NATO'DAN 2,7 MİLYAR AVROLUK İŞ FIRSATI

NATO İletişim ve Bilgi Ajansı Genel Müdürü Browne, ittifakın değişen güvenlik ortamına uyum sağlamak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Lahey Zirvesi'nde müttefiklerin 2035 yılına kadar savunma ve güvenlik harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma taahhüdünde bulunduğunu hatırlatan Browne, Ankara'da savunma sanayisine yönelik 50 milyar dolarlık yeni sipariş ve ihtiyaç sinyali verildiğini söyledi. "NATO 3.0" olarak tanımladığı yeni dönemde yapay zeka, bulut teknolojileri ve siber güvenliğin merkezi rol oynayacağını ifade eden Browne, gelecek iki yılda yaklaşık 2,7 milyar avroluk iş fırsatının piyasaya sunulacağını açıkladı.

Browne, NATO İletişim ve Bilgi Ajansı'nın daha hızlı ve esnek bir yapıya geçeceğini, karar alma ve uygulama süreçlerinin yıllardan aylara indirildiğini kaydetti. Ankara'da imzalanan, 30 binden fazla kullanıcıyı kapsayan Protected Business Network (Korunan İş Ağı) sözleşmesi ile 500 milyon avroya kadar bütçeye sahip Dinamik Siber Güvenlik Tedarik Pazarı'nı dönüşümün örnekleri arasında gösteren Browne, savunma sanayisi şirketlerinden projeleri zamanında ve bütçesinde tamamlamalarını, güvenliği tasarım aşamasından itibaren sağlamalarını ve sistemler arasında birlikte çalışabilirliği garanti etmelerini beklediklerini belirtti.

"YENİLİKÇİ FİKİRLER ASKERİ KABİLİYETLERE DÖNÜŞMELİ"

Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, NATO EDGE'in askeri tecrübe, bilimsel bilgi ve savunma sanayisinin yenilikçi yaklaşımını bir araya getiren önemli bir platform olduğunu söyledi. Etkinliğin ortak güvenliğe katkı sağlayacak fikirlerin somut askeri kabiliyetlere dönüştürülmesi ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından fırsat sunduğunu belirten Ergün, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde kabul edilen NATO İnovasyon Ölçeklendirme Paketi ve NATO'nun Sanayi Sektörüne Açılan Kapısı girişimlerinin bu alanda önemli adımlar olduğunu ifade etti.

Günümüz güvenlik ortamının çatışmalar, terörizm, bölgesel istikrarsızlık, siber ve hibrit tehditlerle daha karmaşık hale geldiğine dikkati çeken Ergün, yenilikçiliğin askeri değerinin personelin korunması, durumsal farkındalığın geliştirilmesi ve müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle ölçüldüğünü kaydetti. Veri odaklı yönetim, bulut bilişim, yapay zeka ve siber güvenliğin güvenli dijital altyapı ve birlikte çalışabilir askeri kabiliyetler açısından temel unsurlar olduğunu vurgulayan Ergün, savunma sanayisi kuruluşları, akademik kurumlar, KOBİ'ler ve teknoloji girişimlerinin dönüşümün önemli paydaşları olduğunu söyledi.

"KRİTİK ALTYAPILAR SİBER TEHDİTLERE KARŞI KORUNMALI"

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska ise müttefik ülkelerin savunma yatırımlarını artırdığını ve beş ülkenin 2026 yılında savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkararak 2035 hedefinin önüne geçmesinin beklendiğini belirtti. Yapay zeka destekli insansız hava araçları, gözetleme uçakları ve uzun menzilli füze sistemlerini kapsayan tedarik anlaşmalarına dikkati çeken Shekerinska, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yanı sıra NATO ülkelerine karşı sabotaj, kundaklama, hava sahası ihlalleri ve siber saldırılar gibi hibrit faaliyetlerini artırdığını söyledi.

Dijitalleşmenin askeri sistemlere önemli avantajlar sağladığını ancak yeni güvenlik açıkları ve tedarik zinciri risklerini de beraberinde getirdiğini ifade eden Shekerinska, siber dayanıklılığın yalnızca güvenlik duvarları oluşturmakla sınırlı olmadığını vurguladı. Enerji, su, gıda, yakıt, ulaşım ve lojistik gibi kritik altyapıların korunması gerektiğini belirten Shekerinska, hükümetler, savunma sanayisi ve özel sektör arasında yakın iş birliğinin önemine işaret etti. NATO'nun kriz ve savaş koşullarına da hazırlandığını kaydeden Shekerinska, özel sektörün artabilecek operasyonel ihtiyaçlara ve teknoloji taleplerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

UKRAYNA'DAN SAVAŞTA DİJİTAL DAYANIKLILIK DENEYİMİ

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Oksana Ferchuk da Rusya ile devam eden savaşta ülkesinin dijital altyapıyı koruma ve hizmetleri kesintisiz sürdürme konusunda edindiği deneyimleri paylaştı. Veri merkezleri, iletişim ağları, devlet bilgi sistemleri ve kritik altyapıların korunmasının önemine dikkat çeken Ferchuk, Ukrayna'nın fiziksel saldırılara karşı sistemlerini kurum içi veri merkezleri, ulusal ve uluslararası bulut hizmetleriyle yedeklediğini, birden fazla iletişim sağlayıcısı ve alternatif bağlantı yöntemleri kullandığını anlattı. Yapay zeka destekli siber saldırıların yaygınlaştığını belirten Ferchuk, bu tehditlere karşı teknolojik tespit ve veri analiz çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Savaş koşullarında hızlı karar alma, esnek hareket etme, araştırma-geliştirme ve inovasyon süreçlerini hızlandırmanın önemini vurgulayan Ferchuk, sivil ve askeri amaçlarla kullanılabilen çift kullanımlı teknolojilerden yararlandıklarını söyledi. Askeri ihtiyaçlarla teknoloji girişimlerini buluşturan BRAVE1 programını örnek gösteren Ferchuk, kamu kurumları, silahlı kuvvetler, özel sektör ve teknoloji şirketleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ferchuk, tedarik süreçlerinin modernize edilmesi ve cephe hattındaki birliklerin sürekli bağlantıda tutulmasının da kritik önemde olduğunu belirtti.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILMALI"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün ise Türkiye'nin son iki yılda NATO'nun inovasyon, savunma sanayisi ve teknoloji odaklı birçok etkinliğine ev sahipliği yaptığını, bu organizasyonların Türk savunma sanayisi ile NATO müttefikleri arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini söyledi. Ankara Zirvesi'nde ortaya konulan NATO Sanayi İş Birliği Stratejisi kapsamında daha yakın sanayi iş birliği, inovasyon ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi ile üretim kapasitesinin artırılmasının öncelikli hedefler olduğunu belirten Görgün, komuta-kontrol, haberleşme, siber güvenlik, elektronik sistemler ve veri teknolojilerinde geliştirilen çözümlerin kısa sürede operasyonel kabiliyetlere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin insansız hava sistemleri, elektronik harp ve hava savunma alanlarındaki yetkinliklerine değinen Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde acil operasyonel ihtiyaçlara yönelik özel bir birim oluşturulduğunu ve çözümlerin bir yıl içinde nihai kullanıcılara ulaştırılmasının hedeflendiğini aktardı. Türkiye'nin savunma sanayisi ekosisteminin 4 binden fazla şirket, 100 teknopark ve 204 üniversiteyi kapsadığını belirten Görgün, NATO'nun İnovasyon Sürekliliği yaklaşımının ulusal düzeyde ALPHA programıyla uygulandığını, 28 Türk şirketinin altı farklı senaryo üzerinde çalıştığını söyledi. NATO İnovasyon Ölçeklendirme Paketi'nin pilot programına 35 Türk şirketinin katıldığını açıklayan Görgün, müttefik ülkelerle kalıcı ortaklıklar kurulması, ortak geliştirme ve üretim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Fuar, katılımcıların daha sonra sergi alanında yer alan firmaları ziyaretleri ve çeşitli oturumlarıyla devam etti.

Kaynak: ANKA