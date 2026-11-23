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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 72. Yıllık Genel Kurulu heyetinde yer aldı.

Aksal yaptığı yazılı açıklamada, NATO PA 72. Yıllık Genel Kurulu'na, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetle katıldıklarını belirtti.

Genel Kurul kapsamındaki görüşmelerde Türkiye'nin güvenlik ve savunma alanındaki önceliklerini dile getirdiklerini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"NATO Parlamenter Asamblesi'nin 72. Yıllık Genel Kurulu'na Türk Delegasyonu Başkanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında katıldık. Müttefikler arasında savunma ticareti ve sanayi iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılmasını, AB üyesi olmayan müttefiklerin AB savunma programlarına ayrım gözetilmeksizin tam katılımını savunduk. Terörizmin her biçimiyle mücadelenin NATO'nun temel görevlerinden biri olması gerektiğini vurguladık."

Kaynak: AA