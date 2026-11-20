Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkeye düşen 3 cisimden birinin Rusya'ya ait Kh-101 seyir füzesi olduğunu açıkladı.

RUS FÜZESİ SINIRA 50 KİLOMETRE MESAFEYE DÜŞTÜ

Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgesine tanımlanamayan cisimlerin düşmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz yaptığı açıklamada, cisimlerden birinin Rusya'ya ait Kh-101 füzesi olduğunu ifade etti.

Kosiniak-Kamysz, Rus füzesinin Lublin bölgesine bağlı Nowy Lipowiec'te Ukrayna sınırına yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kırsal bir bölgeye isabet ettiğini belirtti. Kosiniak-Kamysz, Nowy Lipowiec'in batısında yer alan Subkarpat bölgesine bağlı Rudnik nad Sanem kasabasına da bir cisim isabet ettiğini, bunun da füze olabileceğini aktardı. Subkarpat bölgesindeki Molodycz yakınlarında düşen üçüncü cismin ise büyük ihtimalle jet motorlu bir insansız hava aracı olduğunu açıkladı.

PROVOKASYON DEDİ, NATO'DAN DESTEK İSTEYECEK

Kosiniak-Kamysz, "Polonya hava sahası ihlal edilmiş ve Rusya'dan cisimler hava sahamıza girmiştir" dedi. Polonya hava sahasının ihlal edilmesini Rusya'dan gelen bir "provokasyon" şeklinde nitelendiren Kosiniak-Kamysz, NATO'dan ek destek isteyeceğini söyledi.

TUSK: TESADÜF DEĞİL

Polonya Başbakanı Donald Tusk gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu cisimlerin, Polonya birliklerinin desteklediği Gönüllüler Koalisyonu'nun Nowa Deba'da askeri tatbikatlar yaptığı bölgenin yakınlarına düşmesi tesadüf değil" diye konuştu. Tusk, Polonya'ya düşen cisimlerin Rus yapımı olduğundan şüphe duyulmadığını belirterek, "Görünüşe göre kasıtlı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bugün Polonya'nın, Ukrayna'nın geleceği ve Avrupa'daki güvenlik konularındaki kararlara ve tartışmalara katılması gerektiği her zamankinden daha açık" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da muhtemel bir barış anlaşmasına hazırlık amacıyla İngiltere ve Fransa öncülüğünde "Koalicja 2026" adı verilen bir tatbikat, şu anda Polonya'nın güneydoğusunda Batı'nın "Gönüllüler Koalisyonu" grubuna üye 11 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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