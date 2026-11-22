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Polonya, Rusya'ya ait füze ve insansız hava araçlarının hava sahasına girmesinin ardından askeri hazırlıklarını artırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Polonya topraklarına iki füze ve bir jet motorlu İHA'nın düşmesi Varşova yönetimini alarma geçirdi. Polonya savaş uçaklarını havalandırırken Patriot hava savunma sistemlerini de devreye aldı. Ülke, NATO müttefiklerinden ek hava gözetleme ve savunma desteği talep ediyor.

RUS FÜZELERİ VE İHA POLONYA TOPRAKLARINA DÜŞTÜ

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, 20 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırıları sırasında iki füze ve jet motorlu bir insansız hava aracının Polonya hava sahasına girdiğini açıkladı.

Polonya'nın güneydoğusunda üç farklı noktaya düşen cisimlerden birinin Rusya'ya ait Kh-101 seyir füzesi olduğu belirlendi. Diğer füzenin ve İHA'nın düşüş koşullarına ilişkin incelemeler başlatıldı. Olayda can kaybı veya kritik altyapıda hasar bildirilmedi.

Başbakan Donald Tusk, olayın tesadüf olmayabileceğini ve Rusya'nın Avrupa ülkelerinin askeri tatbikatıyla aynı zamana denk gelen bir provokasyona imza atmış olabileceğini söyledi.

PATRIOT SİSTEMLERİ DEVREYE ALINDI

Polonya, hava sahasının ihlal edilmesinin ardından çok katmanlı hava savunma sistemlerini harekete geçirdi. Patriot bataryalarının yanı sıra Poprad ve Pilica+ sistemleri de alarm durumuna geçirildi. Polonya'ya ait F-16 savaş uçakları ile İsveç'in Gripen savaş uçakları önleme faaliyetlerine katıldı. Hollanda'ya ait yakıt ikmal uçağı da operasyonlara destek verdi.

Varşova yönetimi, özellikle ülkenin doğu kesimindeki hava savunmasının güçlendirilmesi için NATO'dan ilave AWACS erken uyarı uçakları ve F-35 savaş uçakları desteği istedi.

11 ÜLKEDEN 2 BİN 800 ASKER POLONYA'DA

Polonya'da yaşanan gelişmelerin bir diğer önemli boyutunu ise Avrupa ülkelerinin ortak askeri tatbikatı oluşturuyor. 9 Kasım'da başlayan ve yaklaşık iki hafta sürmesi planlanan tatbikata 11 Avrupa ülkesinden yaklaşık 2 bin 800 asker katılıyor.

Fransa ve İngiltere öncülüğündeki tatbikatta askerler; İHA saldırılarına karşı savunma, siper savaşı, askeri birliklerin sevki ve ortak operasyon yönetimi üzerine eğitim yapıyor. Tatbikatın temel amacı, Ukrayna'da olası bir ateşkes sonrasında görev yapabilecek uluslararası gücün konuşlandırılmasına hazırlanmak.

Polonya'ya düşen Rus füze ve İHA'larının tatbikat alanına yakın bölgelere ulaşması, Avrupa ülkelerinin güvenlik endişelerini artırdı. Polonya yönetimi olayın kasıtlı bir provokasyon olabileceğini değerlendirirken, NATO müttefikleriyle savunma iş birliğini güçlendirmeye hazırlanıyor.