AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, NATO PA'da savunma yatırımlarını değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, NATO PA Yıllık Genel Kurulu kapsamında düzenlenen ekonomi ve güvenlik oturumuna katıldı. Aksal, oturumda savunma yatırımlarının ekonomik sonuçlarının ve enerji güvenliğinin ele alındığını belirtti.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Yıllık Genel Kurulu kapsamında düzenlenen ekonomi ve güvenlik oturumuna katıldı.
Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, NATO PA Yıllık Genel Kurulu çerçevesinde ekonomi ve güvenlik oturumunu gerçekleştirdiklerini belirtti.
Oturumda ele alınan başlıklara ilişkin bilgi veren Aksal, "Yeni stratejik rekabet döneminde ekonomik dönüşümün transatlantik savunmaya etkilerini, transatlantik enerji güvenliğinin savunma açısından önemini, kritik ham maddelere erişimin savunma sanayisine etkilerini, artan savunma yatırımlarının sürdürülebilirliğini ve ekonomik sonuçlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.