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Yeni Zelanda'nın, NATO'nun "Kriz ve Çatışma Dönemlerinde Uçuşa Elverişlilik" girişimine ilişkin niyet mektubunu imzalayarak girişime katılan ilk ortak ülke olduğu bildirildi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, girişimin imzacı sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Yeni Zelanda'nın "Kriz ve Çatışma Dönemlerinde Uçuşa Elverişlilik" girişimine ilişkin niyet mektubunu imzalama kararının, müttefik ve ortak ülkelerin askeri kuvvetlerinin operasyonel hazırlığını doğrudan etkileyen konularda pratik işbirliğinin önemini ortaya koyduğu ifade edildi.

2023'ün sonunda, Rusya-Ukrayna Savaşı da dahil değişen güvenlik ortamına yanıt olarak başlatılan girişim, kriz ve çatışma dönemlerinde askeri hava araçlarının güvenliğini, kullanılabilirliğini ve operasyonel hazırlığını artırmak amacıyla NATO müttefikleri ile ortak ülkeleri bir araya getiriyor.

Girişim kapsamında, askeri hava araçlarının güvenliğinin ve operasyonel kapasitesinin artırılması için somut işbirliği imkanları ele alınıyor.

Niyet mektubu, daha önce 16 NATO müttefikinin savunma bakanı tarafından imzalanmıştı.

Bazı diğer NATO müttefikleri ve ortak ülkeler de niyet mektubuna katılmaya ilgi duyduklarını bildirmişti.

Şubat 2027'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yeni imzalar için fırsat sunması bekleniyor.

Kaynak: AA