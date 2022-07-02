Mustafa Taş Haberleri - Mustafa Taş Kimdir - Haberler

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Mustafa Taş Haberleri

Mustafa Taş haber, Mustafa Taş son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kırkpınar'da büyük şok, geçmiş yılların şampiyonları çeyrek finale kalamadı

Kırkpınar'da büyük şok, geçmiş yılların şampiyonları çeyrek finale kalamadı

Mustafa Taş - 1 Saat Önce
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu

Mustafa Taş - 1 Saat Önce
Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi

Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi

Mustafa Taş - 1 Saat Önce
SPOR Kırkpınar'da sürpriz; Ali Gürbüz elendi

SPOR Kırkpınar'da sürpriz; Ali Gürbüz elendi

Mustafa Taş - 3 Saat Önce
Kırkpınar'da sürpriz; Ali Gürbüz elendi

Kırkpınar'da sürpriz; Ali Gürbüz elendi

Mustafa Taş - 4 Saat Önce
Kırkpınar'da altın kemer yolundaki Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil'e 2. turda elendi

Kırkpınar'da altın kemer yolundaki Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil'e 2. turda elendi

Mustafa Taş - 4 Saat Önce
Malazgirt'te Adliyesi'nde tayinleri çıkan savcı ve hâkime veda yemeği verdi

Malazgirt'te Adliyesi'nde tayinleri çıkan savcı ve hâkime veda yemeği verdi

Mustafa Taş - 7 Saat Önce
Malazgirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi

Malazgirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi

Mustafa Taş - 7 Saat Önce
Malazgirt'te tenis kortu açıldı

Malazgirt'te tenis kortu açıldı

Mustafa Taş - Dün 11:48
Malazgirt ilçesinin ilk tenis kortu açıldı

Malazgirt ilçesinin ilk tenis kortu açıldı

Mustafa Taş - 30.06.2022
Kırkpınar'da bu yıl heyecan katlanacak

Kırkpınar'da bu yıl heyecan katlanacak

Mustafa Taş - 30.06.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Haziran 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Haziran 2022

Mustafa Taş - 30.06.2022
Öğretmen çiftin yuvası, koruyucu ailesi oldukları Güneş ve Elif ile şenlendi

Öğretmen çiftin yuvası, koruyucu ailesi oldukları Güneş ve Elif ile şenlendi

Mustafa Taş - 27.06.2022
Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri'nin 60. Başpehlivanı Mustafa Taş Oldu

Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri'nin 60. Başpehlivanı Mustafa Taş Oldu

Mustafa Taş - 20.06.2022
Doç. Dr. Mustafa Taş: 'Embriyoskop ve genetik tarama ile tüp bebekte başarı oranı artıyor'

Doç. Dr. Mustafa Taş: "Embriyoskop ve genetik tarama ile tüp bebekte başarı oranı artıyor"

Mustafa Taş - 17.06.2022
4. Finike Altın Portakal Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu

4. Finike Altın Portakal Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu

Mustafa Taş - 30.05.2022
KAŞ GÜREŞLERİNİN ŞAMPİYONU İSMAİL BALABAN

KAŞ GÜREŞLERİNİN ŞAMPİYONU İSMAİL BALABAN

Mustafa Taş - 29.05.2022
Kaş Belediyesi 1.Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

Kaş Belediyesi 1.Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

Mustafa Taş - 28.05.2022
Yargıtay Başkanı Akarca Kuveyt'te

Yargıtay Başkanı Akarca Kuveyt'te

Mustafa Taş - 23.05.2022
Ankaragücü'nden coşkulu şampiyonluk kutlaması

Ankaragücü'nden coşkulu şampiyonluk kutlaması

Mustafa Taş - 21.05.2022
Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

Mustafa Taş - 16.05.2022
9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

Mustafa Taş - 16.05.2022
23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri Sona Erdi

23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri Sona Erdi

Mustafa Taş - 09.05.2022
KUMLUCA'NIN BAŞPEHLİVANI YUSUF CAN ZEYBEK

KUMLUCA'NIN BAŞPEHLİVANI YUSUF CAN ZEYBEK

Mustafa Taş - 09.05.2022
Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Mustafa Taş - 09.05.2022
Kumluca Yağlı Güreşlerinde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

Kumluca Yağlı Güreşlerinde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

Mustafa Taş - 08.05.2022
6. Hersek Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan oldu

6. Hersek Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan oldu

Mustafa Taş - 24.04.2022
MHP Ankara İl Başkanlığı devlet korumasındaki çocukları unutmadı

MHP Ankara İl Başkanlığı devlet korumasındaki çocukları unutmadı

Mustafa Taş - 29.03.2022
Başpehlivan İsmail Balaban: 'Altın kemeri kazanmak istiyorum'

Başpehlivan İsmail Balaban: "Altın kemeri kazanmak istiyorum"

Mustafa Taş - 13.03.2022
Sinop'un ilk başpehlivanının hedefi 'Altın Kemer'

Sinop'un ilk başpehlivanının hedefi 'Altın Kemer'

Mustafa Taş - 03.03.2022
İsmail Balaban Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu oldu

İsmail Balaban Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu oldu

Mustafa Taş - 07.02.2022
KAHRAMANMARAŞ - Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi

KAHRAMANMARAŞ - Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi

Mustafa Taş - 06.02.2022
Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu

Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu

Mustafa Taş - 20.01.2022
SKS'nin düzenlediği Live GIGS Müzik Yarışmasının Kazananları Belli Oldu.

SKS'nin düzenlediği Live GIGS Müzik Yarışmasının Kazananları Belli Oldu.

Mustafa Taş - 14.12.2021
MHP Ankara İl Başkanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenledi

MHP Ankara İl Başkanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenledi

Mustafa Taş - 04.12.2021
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Mustafa Taş - 02.12.2021
KIZI VE EŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KADIN, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

KIZI VE EŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KADIN, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Mustafa Taş - 25.11.2021
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KIZIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞAN BABA, TOPRAĞA VERİLDİ

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KIZIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞAN BABA, TOPRAĞA VERİLDİ

Mustafa Taş - 21.11.2021
Kızının cenazesinde 'ben de geliyorum' diyen baba, 1 yıl sonra koronvirüse yenildi

Kızının cenazesinde 'ben de geliyorum' diyen baba, 1 yıl sonra koronvirüse yenildi

Mustafa Taş - 21.11.2021
Kadere bak! Kızının cenazesinde 'Ben de geliyorum' diyen baba, çok geçmeden vefat etti

Kadere bak! Kızının cenazesinde "Ben de geliyorum" diyen baba, çok geçmeden vefat etti

Mustafa Taş - 20.11.2021
Setri Nur 'Bayiler Buluşması' Ankara'da gerçekleşti

Setri Nur 'Bayiler Buluşması' Ankara'da gerçekleşti

Mustafa Taş - 17.11.2021
Mustafa Taş - Sende Anlarsın şarkı sözleri! 'Sende Anlarsın' sözleri nelerdir?

Mustafa Taş - Sende Anlarsın şarkı sözleri! 'Sende Anlarsın' sözleri nelerdir?

Mustafa Taş - 12.11.2021
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde 29 Ekim Coşkusu

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde 29 Ekim Coşkusu

Mustafa Taş - 30.10.2021
Üç aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Üç aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Mustafa Taş - 20.10.2021
Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, başpehlivanlığa ulaştı

Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, başpehlivanlığa ulaştı

Mustafa Taş - 17.10.2021
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GÜÇLÜKONAK İLÇEMİZE BAĞLI KÖY VE MAHALLE MUHTARLARIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GÜÇLÜKONAK İLÇEMİZE BAĞLI KÖY VE MAHALLE MUHTARLARIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Mustafa Taş - 07.10.2021
Büyükşehir pehlivanları takım olarak birinci oldu

Büyükşehir pehlivanları takım olarak birinci oldu

Mustafa Taş - 12.07.2021
Baş pehlivan kim oldu? 2021 660. Kırkpınar şampiyonu kim?

Baş pehlivan kim oldu? 2021 660. Kırkpınar şampiyonu kim?

Mustafa Taş - 12.07.2021
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz altın kemeri kuşandı

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz altın kemeri kuşandı

Mustafa Taş - 11.07.2021
Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz altın kemeri kuşandı

Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz altın kemeri kuşandı

Mustafa Taş - 11.07.2021
PKK'nın Çevrimli katliamında 31 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi unutulmadı

PKK'nın Çevrimli katliamında 31 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi unutulmadı

Mustafa Taş - 10.06.2021
İbocan kimdir? İbocan kaç yaşında, nereli? İbocan biyografisi!

İbocan kimdir? İbocan kaç yaşında, nereli? İbocan biyografisi!

Mustafa Taş - 22.05.2021
Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? Serkan Nişancı biyografisi!

Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? Serkan Nişancı biyografisi!

Mustafa Taş - 22.05.2021
Mustafa Taş kimdir, kaç yaşında? Mustafa Taş biyografisi!

Mustafa Taş kimdir, kaç yaşında? Mustafa Taş biyografisi!

Mustafa Taş - 22.05.2021
İbo Show canlı izle! Star TV İbo Show yeni bölüm canlı yayın izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler?

İbo Show canlı izle! Star TV İbo Show yeni bölüm canlı yayın izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler?

Mustafa Taş - 22.05.2021
'Kırmızı çizgi'lerle yayalar için duyarlılık dönemi başladı

'Kırmızı çizgi'lerle yayalar için duyarlılık dönemi başladı

Mustafa Taş - 31.03.2021
Kırmızı çizgilerle Kırşehir'de, yayalar için duyarlılık dönemi başladı

Kırmızı çizgilerle Kırşehir'de, yayalar için duyarlılık dönemi başladı

Mustafa Taş - 30.03.2021
Ankara'dan tüm Türkiye'ye türküler

Ankara'dan tüm Türkiye'ye türküler

Mustafa Taş - 24.02.2021
'Çip bebek yöntemi, gebeliği yüzde 40 oranında artırıyor'

'Çip bebek yöntemi, gebeliği yüzde 40 oranında artırıyor'

Mustafa Taş - 03.12.2020
Yolun ortasındaki lastiğe çarpmak istemeyen sürücünün aracı şarampole devrildi: Minik Meryem yaşamını yitirdi

Yolun ortasındaki lastiğe çarpmak istemeyen sürücünün aracı şarampole devrildi: Minik Meryem yaşamını yitirdi

Mustafa Taş - 03.12.2020
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Mustafa Taş - 03.12.2020
Şanlıurfa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Mustafa Taş - 15.11.2020
Yargıtayın hukuk dairelerinde seçim

Yargıtayın hukuk dairelerinde seçim

Mustafa Taş - 19.10.2020
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı

70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı

Mustafa Taş - 17.06.2020
Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar memnun

Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar memnun

Mustafa Taş - 21.04.2020
Köylüler, Roma dönemine ait kaya mezarlar buldu

Köylüler, Roma dönemine ait kaya mezarlar buldu

Mustafa Taş - 25.12.2019
Adıyaman'da köylüler, Roma dönemine ait kaya mezar buldu

Adıyaman'da köylüler, Roma dönemine ait kaya mezar buldu

Mustafa Taş - 25.12.2019
Dha istanbul bülten-1

Dha istanbul bülten-1

Mustafa Taş - 23.12.2019
DHA İSTANBUL BÜLTEN-1

DHA İSTANBUL BÜLTEN-1

Mustafa Taş - 23.12.2019
Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü

Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü

Mustafa Taş - 23.12.2019
Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü

Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü

Mustafa Taş - 23.12.2019
Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü

Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü

Mustafa Taş - 23.12.2019
AVCILAR'DA UÇAN ÇATI YANDAKİ BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

AVCILAR'DA UÇAN ÇATI YANDAKİ BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Mustafa Taş - 23.12.2019
Göller Ekspresi'yle ekonomik ve keyifli yolculuk

Göller Ekspresi'yle ekonomik ve keyifli yolculuk

Mustafa Taş - 22.12.2019
DHA YURT BÜLTENİ-2

DHA YURT BÜLTENİ-2

Mustafa Taş - 22.12.2019
Lise öğrencileri Kıbrıs gazisini ziyaret etti

Lise öğrencileri Kıbrıs gazisini ziyaret etti

Mustafa Taş - 14.12.2019
Zihinsel engelli Mustafa'nın itfaiyeci olma hayali gerçekleşti

Zihinsel engelli Mustafa'nın itfaiyeci olma hayali gerçekleşti

Mustafa Taş - 09.12.2019
Milli mücadele madalyası almaya giden gazilere jandarmadan ikram

Milli mücadele madalyası almaya giden gazilere jandarmadan ikram

Mustafa Taş - 21.11.2019
Hanönü Panayırı sona erdi

Hanönü Panayırı sona erdi

Mustafa Taş - 30.09.2019
Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali'ne doğru

Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali'ne doğru

Mustafa Taş - 22.08.2019
Alaçam'da başpehlivan Köseoğlu

Alaçam'da başpehlivan Köseoğlu

Mustafa Taş - 14.08.2019
Alaçam'da başpehlivan Köseoğlu

Alaçam'da başpehlivan Köseoğlu

Mustafa Taş - 14.08.2019
Başkan Altun esnaf sofrasına konuk oldu

Başkan Altun esnaf sofrasına konuk oldu

Mustafa Taş - 25.07.2019
İcra takip işlemi odayı karıştırdı

İcra takip işlemi odayı karıştırdı

Mustafa Taş - 12.07.2019
Çalı'da altın kemerin sahibi İsmail Balaban

Çalı'da altın kemerin sahibi İsmail Balaban

Mustafa Taş - 24.06.2019
Acıbadem Hastanesi Doktorları Zahide Yetiş ile Buluştu

Acıbadem Hastanesi Doktorları Zahide Yetiş ile Buluştu

Mustafa Taş - 24.06.2019
Nehirde boğulan asker son yolculuğuna uğurlandı

Nehirde boğulan asker son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Taş - 19.06.2019
Nehirde boğulan asker son yolculuğuna uğurlandı

Nehirde boğulan asker son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Taş - 19.06.2019
Askerden izne gelen Mustafa, nehirde boğuldu

Askerden izne gelen Mustafa, nehirde boğuldu

Mustafa Taş - 19.06.2019
Serinlemek için nehre giren askerin kaybolması

Serinlemek için nehre giren askerin kaybolması

Mustafa Taş - 19.06.2019
İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

Mustafa Taş - 19.06.2019
Nehirde kaybolan gencin izne gelen asker olduğu öğrenildi

Nehirde kaybolan gencin izne gelen asker olduğu öğrenildi

Mustafa Taş - 18.06.2019
Nehirde kaybolan gencin izne gelen asker olduğu öğrenildi

Nehirde kaybolan gencin izne gelen asker olduğu öğrenildi

Mustafa Taş - 18.06.2019
Serinlemek için nehre giren asker kayboldu

Serinlemek için nehre giren asker kayboldu

Mustafa Taş - 18.06.2019
Serinlemek için nehre giren asker kayboldu

Serinlemek için nehre giren asker kayboldu

Mustafa Taş - 18.06.2019
Yüzmeye girdi, nehirde kayboldu

Yüzmeye girdi, nehirde kayboldu

Mustafa Taş - 18.06.2019
Geskon ve Sankon'da Yeni Atamalar

Geskon ve Sankon'da Yeni Atamalar

Mustafa Taş - 06.05.2019
Vali Akın, 'Elbirliği ile Özel İdarenin Çalışma Alanında Hizmetlerin Yürütülmesi Gayretinde...

Vali Akın, "Elbirliği ile Özel İdarenin Çalışma Alanında Hizmetlerin Yürütülmesi Gayretinde...

Mustafa Taş - 16.04.2019
Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanlığına Seyfi Seçildi

Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanlığına Seyfi Seçildi

Mustafa Taş - 10.04.2019
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