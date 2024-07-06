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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü tur müsabakaları tamamlandı ve 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşlerde rakiplerini yenerek tur atlayan 16 başpehlivan mücadele etti. Ali Gürbüz, Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek üst tura çıktı. Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Hamza Özkaradeniz ve Mustafa Taş da çeyrek finale adını yazdırdı. Orhan Okulu ise rakibine yenilerek elendi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü tur müsabakaları tamamlanırken, 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşlere rakiplerini yenerek tur atlayan 16 başpehlivan çıktı.

Kuralarını çekerek eşleşen başpehlivanlar cazgırın salavatlaması sonrası peşreve çıktı, ardından da güreşe başladı.

Eşleşmeler arasında Ali Gürbüz ile Feyzullah Aktürk'ün karşılaşması diğer karşılaşmalara göre daha hareketli başladı. Ali Gürbüz uzun kolları sayesinde kasnaktan tutarak rakibinin oyun kurmasına müsaade etmedi. Ancak ilerleyen dakikalarda bu müsabaka da diğer güreşler gibi seyir açısından durağanlaştı ve iki pehlivanın birbirini tarttığı bir mücadeleye döndü. Bu nedenle kule hakemliği iki pehlivana da ihtar verdi. Normal sürede yenişme olmadı. Puanlama bölümünde rakibinden puanı kapan Ali Gürbüz üst tura yükseldi.

Sonuçlara göre Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz ve Mustafa Taş çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu arada 654. ve 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, rakibine yenilerek elendi.

Bu turla günün güreş programı tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

Yusuf Can Zeybek Mustafa Arslan Mustafa Taş Enes Doğan Ali Gürbüz Spor Güncel Haberler

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