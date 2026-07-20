Haberler

59. Dikmen Yağlı Güreşleri ve Festivali Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dikmen Yağlı Güreşleri, Sırık Kebabı ve Keşkek Festivali'nde yaklaşık 4,5 ton sırık kebabı tüketildi

Sinop'un Dikmen ilçesinde bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri, Sırık Kebabı ve Keşkek Festivali, sona erdi.

"Karadeniz'in Kırkpınar'ı" adlandırılan organizasyon, Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanı'nda düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden 12'si başpehlivan 357 pehlivanın er meydanına çıktığı festival, büyük heyecana sahne oldu.

??????? Festival kapsamında katılımcılara, coğrafi işaret tescilli Dikmen sırık kebabı ile keşkek ikram edildi. Organizasyon süresince yaklaşık 4,5 ton sırık kebabının tüketildiği bildirildi.

Festivalde bir konuşma yapan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yağlı güreşlerin Türk kültüründeki yerine değinerek "Dikmen er meydanı, Karadeniz'de yiğitliğin, mertliğin ve kardeşliğin simgesidir. Ata sporumuz yağlı güreş, sadece bir spor müsabakası değil, geleneklerimizi yarınlara taşıyan en önemli değerlerimizden biridir. Yağlı güreş bizi biz yapan değerimizdir." ifadelerini kullandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise organizasyonun birlik ve beraberliğe sağladığı katkıya vurgu yaparak pehlivanlara başarılar diledi.

Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar da yarım asrı aşan geleneği gelecek kuşaklara aktarma kararlılığında olduklarını dile getirdi.

Kıran kırana geçen mücadelelerin sonunda Mustafa Taş, 59. Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak altın kemeri boynuna taktı.

Programa, Dikmen Kaymakamı İslam Timur, Sinop Üniversitesi Rektörü Şakir Taşdemir, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Türkmen ve Ecevit Dinç, AK Parti Dikmen İlçe Başkanı Ergün Toygar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Arjantinli Paredes maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi

Hazmedemedi! Maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi
Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı
Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı

Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı
Haliç'teki gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Kaptan adliyeye sevk edildi

Haliç'teki ölümlü gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti'ye transfer kulisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Gürban'dan Kavuncu'ya zehir zemberek tepki

AK Parti'ye transfer kulisi partiyi karıştırdı! Birbirlerine girdiler
Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Nico Williams, altın madalyasını Sahra Çölü’nü aşan annesine hediye etti

Tarihi gecede büyük vefa! Herkes eğlendiği sırada...