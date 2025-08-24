Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 65'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu.

Kurtdere Er Meydanı'nda gerçekleşen güreşlere 74'i başpehlivan olmak üzere 1730 pehlivan katıldı.

Güreşlerin final müsabakasından baş boyunda Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Mustafa Taş ile Ali Gürbüz'ü yenen Orhan Okulu finalde karşılaştı.

Orhan Okulu, final müsabakasında rakibi Mustafa Taş'ı yenerek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın etkinlikte yaptığı konuşmada, ata sporunun daha yukarıya çıkarılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri verildi.