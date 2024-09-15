İsmail Koç, 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

ANKARA'da düzenlenen 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, İsmail Koç finalde Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivanlığı kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü tarafından Keçiören Bağlum Stadı'nda düzenlenen 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 64 başpehlivan yer aldı. Müsabakaları İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı olan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp izledi. Tüm boylarda ise 622 pehlivan ter döktü. Başkentte Orhan Okulu, Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 sezonu şampiyonu Enes Doğan ile Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk meydanda mücadele etti. Yarı finalde Hüseyin Gümüşalan'ı yenen İsmail Koç, finalde 2022 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Mustafa Taş ile karşı karşıya geldi. Rakibini puanlama bölümünde yenen İsmail Koç, başkentte 1'inciliği elde etti.