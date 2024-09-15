Üye Girişi
Haberler

İsmail Koç, 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç, finalde Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivanlığı kazandı. Turnuvada toplam 64 başpehlivan ve 622 pehlivan mücadele etti.

ANKARA'da düzenlenen 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, İsmail Koç finalde Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivanlığı kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü tarafından Keçiören Bağlum Stadı'nda düzenlenen 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 64 başpehlivan yer aldı. Müsabakaları İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı olan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp izledi. Tüm boylarda ise 622 pehlivan ter döktü. Başkentte Orhan Okulu, Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 sezonu şampiyonu Enes Doğan ile Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk meydanda mücadele etti. Yarı finalde Hüseyin Gümüşalan'ı yenen İsmail Koç, finalde 2022 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Mustafa Taş ile karşı karşıya geldi. Rakibini puanlama bölümünde yenen İsmail Koç, başkentte 1'inciliği elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Etkinlikler Mustafa Taş Ankara Yaşam Spor

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 'Trump'a ikinci suikast girişimi' iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

"Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı

 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

Dünyaca ünlü Türk kolonya devine şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu

Profesörün cesedi çöplükteki fıçıda çıplak halde bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle!
title