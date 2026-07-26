Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep İpek yolunda 20 gün önce karşıdan karşıya geçmek isteyen Mustafa Taş otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Temmuz tarihinde Gaziantep İpek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşıdan karşıya geçmek isteyen 76 yaşındaki Mustafa Taş'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Taş, hastaneye kaldırıldı. Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Taş'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı