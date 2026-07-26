Haberler

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep İpek yolunda 20 gün önce karşıdan karşıya geçmek isteyen Mustafa Taş otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep İpek yolunda 20 gün önce karşıdan karşıya geçmek isteyen Mustafa Taş otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Temmuz tarihinde Gaziantep İpek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşıdan karşıya geçmek isteyen 76 yaşındaki Mustafa Taş'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Taş, hastaneye kaldırıldı. Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Taş'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı

Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor

Milyonlarca araç sahibi dikkat! 5 gün içinde ödenmesi gerekiyor
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

12 yıl önce açıldı: Bakın kaç kişiyi taşımış
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü

Bakan yardımcısı tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü