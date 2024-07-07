Başpehlivan kim oldu 2024?

Kırkpınar Güreşleri başpehlivanı araştırılıyor. 2024 yılında 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de gerçekleşiyor. Yarı finalin isimleri ortaya çıkarken final için heyecan dorukta. Peki, Başpehlivan kim oldu 2024?

BAŞPEHLİVAN KİM OLDU 2024?

663. başpehlivan oynanan finalin ardından belli oldu! 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu bugün Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş arasından oynanan oyunun ardından açıklandı. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu.

BAŞPEHLİVAN YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR?

Doğum: 1994 (30 yıl yaşında), Antalya, Türkiye

Boy: 1,78 m (5 ft 10 in)

Kilo: 97 kg (214 lb)

Kulüp: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Spor: Yağlı Güreş

Yusuf Can Zeybek (d. 1994, Antalya), Türk milli güreşçi ve başpehlivandır. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde altın kemeri kazandı.

Güreş kariyeri

1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu. 2013 yılında Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Güreş Turnuvası'nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu. Bulgaristan'ın Varna kentinde de şampiyon oldu. 2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanıdır.