14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri Yapıldı

14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri Yapıldı
Güncelleme:
Sungurlu'da 14 yıl aradan sonra gerçekleştirilen yağlı pehlivan güreşlerinde, başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı. Etkinliğe 600'ün üzerinde pehlivan ve binlerce vatandaş katıldı.

14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi.

Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçalı mesire alanında 14 yıl aradan sonra düzenlenen güreşlere yaklaşık 600 pehlivan katıldı.

Başpehlivanlığı finalde İsmail Koç'u yenen Mustafa Taş kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "14 yıl aradan sonra düzenlediğimiz tarihi yağlı güreşlerin 14'üncüsünü gerçekleştirmiş olduk. 32 başpehlivanımız, 500'ün üzerinde pehlivanımız ve binlerce vatandaşımızla çok güzel bir gün yaşadık. İnşallah bunun devamını da bundan sonraki yıllarda getirmek için bize bir işaret oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Spor
