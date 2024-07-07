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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakasında büyük heyecan yaşandı. 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş'ı yenen geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek bir kez daha zafere ulaştı. Zeybek altın kemerin sahibi oldu.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasında gerçekleşti. Taş'ı yenen Zeybek altın kemerin sahibi oldu.

KIRKPINAR'DA KIRAN KIRANA MÜCADELE

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalan iki başpehlivan belli oldu. Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek mücadele etti. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün kıran kırana mücadele yaşandı. Nefeslerin tutulduğu başpehlivanlık karşılaşmalarında yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. Rakipleriyle kol bağlayan 4 başpehlivandan 2'si rakibi yenerek finale yükseldi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

MUSTAFA TAŞ VE YUSUF CAN ZEYBEK FİNALDE KARŞILAŞTI

Kurada rakipleriyle eşleşen başpehlivanlardan Mustafa Taş rakibi Serhat Gökmen'i devirerek finale yükseldi. Yusuf Can Zeybek ile Hüseyin Gümüşalan arasındaki müsabaka ise 1 saat 9 dakika sürerken, Yusuf Can adını finale yazdırmayı başardı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

ALTIN KEMERİN SAHİBİ BELLİ OLDU

Finalde Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek başpehlivanlık için kozlarını paylaştı. Geçen yılın başpehlivanı Zeybek, 2022 senesinin başpehlivanı Taş'ı yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

Yusuf Can Zeybek Mustafa Taş Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Doğrucu:

Tebrik ederim, Sadece Türkiye de yağlı güreş var sanırsam, milli sporumuz biliyorum, neden bu spor sadece türkiyede yada başka müslüman ülkelerde belki vardır hiç duymadımda, merak ettiğim neden aadece türkiyede bir birlerine karşı güreşiyorlar

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