KKTC'de trafik kazasında hayatını kaybeden asker memleketinde toprağa verildi

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş (23), memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Lefkoşa'daki Gönyeli-Çemberi kara yolunda meydana geldi. KKTC'de görev yapan KTKA 2'nci Mekanize Piyade Taburu 3'üncü Mekanize Piyade Bölüğü personeli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş yönetimindeki HU 454 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Taş'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene, babası Ali ve annesi Ümmü Taş, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan, Erdemli Belediye Başkan Vekili Fatih Serin, Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Esat Can Öztürk, Emniyet Amiri Hakan Çim, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taş'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

